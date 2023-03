Grève contre la réforme des retraites : à quoi s'attendre dans les transports isérois ce mardi ?

Attendez-vous à prendre votre mal en patience demain. Vous risquez d'attendre si vous prenez les transports en commun en Isère, ce mardi pour une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

ⓘ Publicité

Tram et bus de l'agglo grenobloise

C'est simple : trois lignes de tram sur cinq seront à l'arrêt demain. Il n'y aura aucune rame sur les lignes C, D et E peut-on lire sur le site des Transports de l'Agglomération Grenobloise ( TAG ). Un tram toutes les 14 minutes est prévu aux heures de pointe sur la ligne A, une fréquence horaire un peu meilleure est attendue sur la ligne B avec une rame toutes les 10 minutes.

C'est un peu mieux pour les lignes de bus Chrono, les plus régulières du réseau, avec une seule liaison à l'arrêt (C2). Le reste des lignes (C1 et C3 à C7) circuleront à des fréquences qui vont osciller entre 13 et 20 minutes d'attente entre chaque bus. Pour le reste, quelques lignes circuleront comme un jour normal (14, 20, 21, 22, 23) quand d'autres auront une fréquence impactée entre 15 et 25 minutes d'attente (12, 13, 16, 19). Conséquence d'un appel à la grève lancé la semaine dernière par l'intersyndicale de la TAG.

À lire aussi Réforme des retraites : appel à la grève reconductible dans les transports grenoblois à partir du 7 mars

Trains

Si vous avez l'habitude de prendre le TER, seule une rame sur cinq sera sur les rails en région Auvergne-Rhône-Alpes, selon les prévisions de la SNCF. Également, prévoyez un TGV sur trois sur l'axe sud-est. Pour savoir si la ligne que vous empruntez est concernée, la SNCF conseille de surveiller les horaires à partir de 17 heures, ce lundi.

Cars scolaires

Le trafic sera très perturbé sur plusieurs lignes de cars scolaires iséroises, et de lignes au sein du département. Les liaisons vers Villemorieu, Trept-Saint-Chef, Crémieu, Meyzieu, Roussillon, Voiron ou encore Bourg-d'Oisans circuleront en service réduit, indique la région sur son site internet . Plusieurs départs ne seront pas effectués et certains terminus ne seront desservis.