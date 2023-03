Grève contre la réforme des retraites : "Ça va être une journée historique" estime la CGT de l'Isère

La sixième journée d'actions s'annonce massive contre la réforme des retraites et son report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans, y compris en Isère. Des rassemblements sont prévus à Grenoble, Bourgoin-Jallieu, Vienne, Vizille et Bourg d'Oisans à 10h, ainsi qu'à Saint-Marcellin 14h30.

Dépasser les journées du 19 et 31 janvier

"Je pense que ce sera une journée historique", estime ce lundi 6 mars sur France Bleu Nicolas Benoît, le secrétaire départemental de la CGT en Isère. "On va encore dépasser les mobilisations du 19 et du 31 janvier, on le voit déjà avec des mouvements qui se préparent dans tout le département, y compris dans des endroits qu'on n'aurait jamais imaginé".

Les syndicats veulent faire mieux que le 31 janvier, où la police avait recensé 1,27 million de participants et l'intersyndicale plus de 2,5 millions dans les rues de France. La CGT a recensé 265 rassemblements.