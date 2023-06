Grève contre la réforme des retraites ce 6 juin : les perturbations dans la Seine-Maritime et dans l'Eure

Nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites ce 6 juin 2023 : un point sur les perturbations dans la Seine-Maritime et dans l'Eure.

Ce mardi 6 jun 2023, c'est la quatorzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites . Moins importantes que pour les journées précédentes, quelques perturbations sont à prévoir dans les transports de la Seine-Maritime et de l'Eure

ⓘ Publicité

Tous les trains circulent dans la Seine-Maritime et l'Eure

D'après la SNCF Nomad, "le service sera normal sur l'ensemble des lignes normandes", notamment dans la Seine-Maritime et l'Eure.

Seule la ligne Paris-Granville aura un service minimum garanti. Cela concerne deux arrêts dans l'Eure : les gares de Nonancourt et de Verneuil d'Avre et d'Iton.

Tous les bus scolaires desservis à Rouen

A Rouen, tous les métros vont circuler. Pour ce qui est du réseau TEOR, 80% du service est assuré précise le Réseau Astuce de la Ville.

Pour le reste des bus de la Métropole, toutes les lignes ont un service qui fonctionnera entre 60 et 100%.

Tous les bus scolaires circuleront. En revanche il n'y aura aucun bus de nuit et le point de vente de la gare SNCF de Rouen sera fermé toute la journée du 6 juin.

Au Havre, le réseau LiA n'annonce aucune baisse de service, hormis le passage en horaires de vacances scolaires sur toutes les lignes à partir du lundi 5 juin 2023 et jusqu'au 30 juin. Pas de perturbation annoncée non plus par le réseau de transport d'Evreux.