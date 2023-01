Grève contre la réforme des retraites : de grosses perturbations en Champagne - Ardenne ce mardi 31 Janvier

Grosse manifestation en Dordogne à Périgueux contre la réforme des retraites. Mobilisation à l'appel de 8 syndicats dont la CGT, la CFDT, SNEF FSU, FO. Défilé depuis le palais de justice. Rassemblement de manifestants contre la réforme et le recul de l'âge de départ.

Les syndicats appellent de nouveau à la mobilisation ce mardi 31 janvier pour protester contre la réforme des retraites et l'âge de départ légal à 64 ans. En Champagne - Ardenne, de nombreuses perturbations sont à prévoir notamment dans les transports et les écoles.

Seules 3 lignes de TER fonctionnent en Champagne - Ardenne

Pour cette journée de mardi, à la SNCF, comptez 1 train sur 3 entre Reims et Fismes.

Il y aura également moins de 2 trains sur 10 entre Reims et Epernay et entre Reims et champagne - Ardenne TGV : toutes les lignes sont à l'arrêt.

En ce qui concerne les TGV et les trains OUIGO, il y aura 1 train sur 3 en circulation ce mardi dans le Grand Est. Les trains Intercités sont supprimés.

A Reims, le réseau Citura est ralentit

Ce mardi, à Reims, Citura prévoit des perturbations sur l'ensemble de son réseau:

Un tram toutes les 15 minutes sur la ligne A

Un tram toutes les 45 minutes sur la ligne B

Du côté des bus :

Sur les lignes 1 à 5 : un bus toutes les 20 à 30 minutes

Sur les lignes 6 à 12 : un bus toutes les 30 à 40 minutes

Sur les lignes 13 et 14, il y aura en moyenne 2 bus sur 3 en circulation

Pas de cantine dans les écoles de Reims

A Reims, ce mardi, de nombreuses écoles seront fermées ou partiellement fermées en raison de ce mouvement de grève. Un accueil est tout de même prévu pour les élèves concernés au centre de loisirs municipal Moulin Huon, rue Albert Thomas.

Pour les enfants qui ont cours ce mardi, l'accueil périscolaire pourrait ne pas être assuré. C'est aux familles d'être vigilantes.

Quant à la cantine, aucun service ne sera assuré. Et c'est valable pour les 104 écoles gérées par la Ville de Reims. Les parents sont invités à venir chercher leurs enfants à partir de 11h30. Le repas des enfants de ce mardi 31 janvier ne sera pas facturé. Il n'y a aucune démarche à faire, cela se fera de façon automatique.

Les syndicats dans la rue dans la Marne et les Ardennes

Pour cette nouvelle journée d'action, 6 rassemblements sont prévus dans la Marne:

A Reims, départ du cortège à 10h devant la Maison des syndicats

A Châlons en champagne, départ du cortège à 10h

RDV à Epernay à 10h, place Carnot

11h à Vitry le François, place Leclerc

A Sézanne, les manifestants se donnent RDV à 14h30 place du champs Benoist

RDV à 15h à Montmirail, devant l'entreprise Axon Cable

Dans les Ardennes, le rassemblement a lieu à Charleville -Mézières. Le RDV est donné à 13h30 au parc des Expositions pour un départ du cortège à 14h.

Lors de la précédente mobilisation contre la réforme des retraites le 19 janvier dernier, entre 4000 et 7000 personnes avaient défilé à Charleville - Mézières. A Reims, ils étaient entre 4500 et 5000 manifestants.