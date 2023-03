Grève contre la réforme des retraites : le parcours de la manifestation parisienne ce mardi

La manifestation contre la réforme des retraite s était partie de la place de la Bastille jeudi dernier, le coup d'envoi sera donné ce mardi depuis la place de la République à 14 heures, pour rejoindre la place de la Nation à 19 heures. Le cortège passera par le boulevard Voltaire.

La circulation sera très perturbée

Un dispositif de circulation sera mis en place autour de la manifestation, entre les boulevards Voltaire, du Temple, des Filles-du-Calvaire, Beaumarchais, Diderot, la rue de Lyon, l’avenue Daumesnil, ainsi qu’autour des places de la République, de la Bastille et de la Nation, pour pallier les difficultés rencontrées, au fur et à mesure de la progression du cortège.

Cette manifestation a été déclarée par l'intersyndicale (CGT, CFDT, FO, Sud Solidaires, CFECGC, CFTC, FSU, UNSA, et les syndicats lycéens et étudiants FIDL, Voix Lycéenne, UNL, UNEF, FAGE et MNL). Un dispositif spécifique de circulation est mis en place par les services de la préfecture de Police, la circulation routière risquant d’être perturbée. Les voitures stationnées le long du parcours ou ses abords feront l’objet de mesures de déplacement. "Il est vivement recommandé aux automobilistes de contourner très largement le secteur pendant toute la durée de l’évènement", indique la préfecture de police, qui conseille "de fermer les commerces situés sur le parcours. A défaut, il est fortement préconisé de les protéger".

Les personnes devant se rendre à l’hôpital des Quinze-Vingts et à l’hôpital Saint-Antoine auront la possibilité d’emprunter des couloirs protégés, situés au croisement des avenues Daumesnil et Ledru-Rollin pour le premier, et au croisement de la rue Chaligny et du boulevard Diderot pour le second.