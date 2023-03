Grève contre la réforme des retraites : le parcours de la manifestation parisienne jeudi

La neuvième journée de mobilisation interprofessionnelle aura lieu à Paris ce jeudi. Le cortège va partir de la place de la Bastille à 14h pour rejoindre la place de l'Opéra à 19h en passant par le boulevard Beaumarchais, le boulevard des Filles-du-Calvaire, le boulevard du Temple, la place de la République, le boulevard Saint-Martin, et le boulevard Saint-Denis.

ⓘ Publicité

La circulation sera difficile le long du parcours. Un dispositif sera mis en place autour de la manifestation, et aussi dans les rues du Temple, Saint-Martin, Saint-Denis, Saint-Antoine, de Rivoli et l'avenue de l'Opéra. Tous les véhicules stationnés le long et près du parcours seront enlevés. La préfecture de police recommande vivement "aux automobilistes de contourner très largement le secteur pendant toute la durée de l’évènement".