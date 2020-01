Grève contre la réforme des retraites : le point sur les actions prévues en Berry jeudi 9 janvier

La période des fêtes est terminée. Les syndicats appellent à reprendre massivement la grève et la mobilisation contre la réforme des retraites. Dans l'Indre et le Cher, voici les principales actions et perturbations à anticiper.

Cher, France

À quoi faut-il s'attendre ce jeudi dans l'Indre et le Cher pour la mobilisation contre la réforme des retraites ? Les syndicats sont toujours autant déterminés à se faire entendre. Ils n'ont qu'un seul mot d'ordre : le retrait de ce texte. Et ce, même si le texte est déjà en train de passer et d'être examiné par le Conseil d'État. France Bleu Berry fait le point sur les actions et perturbations prévues en Berry.

Des manifestations un peu partout en Berry

Plusieurs cortèges sont prévus dans l'Indre et le Cher. L'intersyndicale espère bien mobiliser en masse ce jeudi 9 janvier.

À Châteauroux, à 10 heures, place de la République

À Issoudun, à 15 heures, place du Sacré Cœur

À Bourges, à 10 heures, devant la gare SNCF. Puis à 17h15 devant la préfecture. Puis à 19 heures, au rond-point de la Résistance

À Vierzon, à 10h30, au Forum République

À Saint-Florent-sur-Cher, à 10h30, place de la République

À Saint-Amand-Montrond, à 10h30, place de la République

À La Guerche-sur-l'Aubois, à 10h30, place du général de Gaulle

Tout en sachant que d'autres manifestations sont déjà prévues vendredi 10 et samedi 11 janvier en Berry.

Le réseau bus de Châteauroux et Bourges perturbé

Si vous êtes adeptes des transports en commun, et donc plus particulièrement du bus, prenez vos précautions et anticipez vos déplacements ce jeudi 9 janvier. À Châteauroux, "de fortes perturbations sont à prévoir", selon le gestionnaire du réseau bus. Pour faire simple, quasiment aucun bus ne circulera entre 9 heures et 15 heures sur l'ensemble des lignes castelroussines.

Le plan de circulation des bus à Châteauroux, jeudi 9 janvier - -

À Bourges, le réseau bus sera également perturbé. Seules les lignes 6, 7, 9 et 13 auront des horaires habituels. Sur les autres lignes, la fréquence de passage de chaque bus oscillera entre 20 et 50 minutes.