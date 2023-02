Grève contre la réforme des retraites : le trafic encore perturbé dans les transports alsaciens le 7 février

Après d'importantes perturbations lors des deux premières journées de mobilisation contre la réforme des retraites, le troisième acte, mardi 7 février, va encore chambouler le trafic des différents réseaux alsaciens. Ce week-end, les différentes sociétés de transports ont dressé leurs prévisions.

3 TER sur 10, davantage de trams

C'est le réseau TER en Alsace qui va encore le plus en pâtir. La SNCF annonce 3 trains sur 10 en Alsace, à l'image des annonces au niveau national. C'est légèrement mieux que lors des deux premiers jours de mobilisation durant lesquels aucun train n'avait circulé , mais la SNCF appelle tout de même les voyageurs à prévoir un autre moyen de transports le 7 février.

Côté bus dans le Bas-Rhin, la CTBR (Compagnie des Transports du Bas-Rhin) annonce 85% du trafic habituel sur le réseau Fluo Grand Est. Si la majorité des lignes assureront un service normal, d'autres seront perturbées tout au long de la journée (la 203, 205, 210, 220, 230, 232, 240, 257, 260, 270). Les horaires pour cette journée du 7 février sont publiés sur leur site .

La CTS (Compagnie des transports strasbourgeois) annonce elle un trafic plus fluide sur ses lignes de trams. Pour les trams A, D, E et F, la CTS prévoit un tram toutes les dix minutes environ. Ce sera 7 à 8 minutes environ pour les lignes B et C. Des temps d'attente plus courts que lors des deux précédentes mobilisations. Une quinzaine de lignes de bus fonctionneront à leur rythme habituel, les autres seront ralenties tout au long de la journée .