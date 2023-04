Grève contre la réforme des retraites : les habitants de Saint-Nazaire invités à rentrer leurs poubelles

A l'approche d'une nouvelle journée de grève intersyndicale et de manifestations contre la réforme des retraites jeudi 6 avril, Saint-Nazaire agglomération invite les habitants à rentrer leurs poubelles dès la veille, afin d'éviter les risques de feux en marge du cortège.

Il est demandé aux "habitants du centre-ville et commerçants de retirer si possible leurs bacs et conteneurs à déchets de l’espace public avant 8h", peut-on lire dans un communiqué de l'agglo de Saint-Nazaire, qui appelle par ailleurs "à une vigilance particulière notamment sur les secteurs de l’hyper centre-ville et du front de mer". Les riverains concernés par la collecte des déchets ce jeudi pourront cependant sortir leurs bacs à partir de 18h30.

Feux d'artifice interdits par le préfet

Sur arrêté, le préfet de Loire-Atlantique, Fabrice Rigoulet-Roze, interdit notamment "l'utilisation des artifices de divertissement" du mardi 4 avril 2023 à 17h au vendredi 7 avril 2023 à 6h.

"Dans le cadre de différents mouvements de contestations, de nombreuses manifestations déclarées ou spontanées ont lieu sur le département de la Loire-Atlantique et notamment à Nantes et Saint-Nazaire", indique un communiqué de la préfecture de Loire-Atlantique. "Ces manifestations peuvent amener dégradations, incendies et violences", d'où ces arrêtés "afin de protéger la population", est-il précisé.

Ces arrêtés interdisent les feux d'artifice, mais aussi le port et le transport d'objets pouvant constituer une arme, ainsi que l'achat, la vente au détail et le transport de carburant dans les agglomérations nantaise et nazairienne.