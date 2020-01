Grève contre la réforme des retraites : les syndicats prêts à relancer la mobilisation, après les fêtes

Une vingtaine de militants de la CGT et de la FSU se sont rassemblés devant la gare de Valence ville, ce vendredi matin, contre la réforme des retraites.

Pendant ces vacances de fin d'année, ils se sont retrouvés sur le parvis de la gare trois fois par semaine, pour distribuer des tracts aux passants. Ils ont sorti la sono et les drapeaux pour se rendre bien visibles et marquer les esprits.

Car même pendant les vacances "on ne lâche rien", résume Jean-Louis Mollard, le secrétaire départemental du syndicat enseignant, la FSU 26, qui achève quinze jours de vacances scolaires. "En vacances mais mobilisés... en vacances ET mobilisés! Nous avions dit que nous n'allions pas laisser tomber la pression, c'est ce que nous avons fait, avec nos moyens, certes modestes, mais ça laisse dans la tête de tous nos collègues qu'à la rentrée il faut reprendre très activement la mobilisation".

"Il faut occuper le terrain", confirme Bernard Terrasse, le secrétaire départemental de la CGT de la Drôme. "Il faut montrer qu'on croit en nos revendications et l'objectif c'est bien le retrait de ce projet de retraite à points".

Les cheminots attendent du renfort

Ces quinze derniers jours, c'est sur les cheminots que reposait essentiellement la grève. Pas facile de tenir pour tout le monde, explique Alexandre Garayt, secrétaire cheminots CGT de Valence. "Le taux de grévistes a baissé mais il ne peut pas rester stable sur une durée aussi longue. _Maintenant, on va remobiliser sur des temps forts_. Le 9 sera une grosse journée".

L'intersyndicale appelle en effet à une journée de mobilisation le jeudi 9 janvier, puis à une seconde le samedi 11. D'ici là, les enseignants auront repris les cours... et les assemblées générales.

Mais il faut aussi que les salariés du privé se mobilisent, estime Gérard Ponson, militant CGT retraité de l'usine Solystic. "Il faut qu'on persuade les salariés dans les entreprises... qu'on leur demande quelle vie ils veulent pour demain. Ce ne sont pas les cheminots tous seuls qui vont y arriver. Il faut que tout le monde s'y mette".

Avant la journée du 9 janvier, de nouvelles réunions de concertation ont lieu avec le gouvernement mardi 7 janvier, mais les syndicats n'en attendent pas grand chose.