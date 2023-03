Grève contre la réforme des retraites : Où manifeste-t-on en Loire-Atlantique et en Vendée ce 23 mars ?

L'intersyndicale appelle à une neuvième journée de grèves et de manifestations jeudi 23 mars, en réaction à l'utilisation du 49.3 par le gouvernement pour faire passer la réforme des retraites, et après le rejet de deux motions de censure par les députés. Une dizaine de rassemblements et cortèges sont prévus en Loire-Atlantique et en Vendée.

En Loire-Atlantique

- Nantes : Manifestation au Miroir d'eau, 10h30

- Saint-Nazaire : Manifestation place de l’Amérique Latine, 10 h

- Savenay : Rassemblement place de la Gare, 17 h

- Ancenis : Manifestation à la station Esso, 10 h

- Châteaubriant : Manifestation place de l'Hôtel de ville, 10 h

En Vendée

- La Roche-sur-Yon : Manifestation boulevard Antoine Tortat, puis défilé zone sud, 14h30

- Challans : place du Champ de foire, 10h30

- Fontenay-le-Comte : place de Verdun, 10 h

- Sables d'Olonne : rond-point de Décathlon, 10h30

- Montaigu-Vendée : Rassemblement et tractage au carrefour de l'Europe, 11h30

- Bournezeau : Opération escargot à partir de 13 h