Grève contre la réforme des retraites : quel accueil dans les écoles de Côte-d'Or ?

La grève contre la reforme des retraites s'annonce très suivie en Côte d'Or. Dans les écoles maternelles et primaires, on sait déjà que plus d'un enseignant sur deux sera absent. Ils sont tenus de se déclarer 48 heures à l'avance et le rectorat compte 52,5% d'enseignants grévistes

Dans les collèges et les lycées, les professeurs peuvent se déclarer grévistes à la dernière minute. On a donc pas encore de décompte précis, mais les syndicats annoncent jusqu'à 70 % d'enseignants absents.

Bon nombre d'élèves n'auront donc pas cours ce jeudi 19 janvier, mais dans tous les cas ils ne resteront pas à la porte de leur établissement. Dès que le taux de grévistes dépasse 25% dans un établissement scolaire, la commune est obligée de mettre en place un "service minimum d'accueil". En principe, chaque mairie a prévenu en amont les parents d'élèves, soit par affichage devant l'école, soit par SMS.

Accueil sur inscription ou en libre accès

Quelques exemples du nord au sud : A Montbard, 5 écoles sur 6 seront fermées. Les enfants vont donc se retrouver à l'accueil périscolaire et cela se fait sur inscription. Juste a côté à Châtillon-sur-Seine, seules 2 écoles seront fermées et les enfants seront a accueillis dans leurs établissements, sans d'inscriptions préalables.

A Semur-en-Auxois, l'accueil se fait à l'école élémentaire du Rempart. Dans la communauté de communes d'Auxonne-Pontailler-Val de Saône : 8 services d'accueil sur 7 communes sont mis en place et tout le monde se retrouve dans le peri- scolaire

A Dijon : la Salle Camille Claudel est mise à disposition par la Ville pour accueillir les élèves dans le cadre du Service Minimum d’Accueil. Elle sera ouverte de 8h40 à 11h50 et de 13h40 à 16h00

Les répercussions sur la restauration scolaire et le périscolaire : 56 périscolaires du matin fermés,60 périscolaires du soir fermés.

18 restaurants scolaires ouverts en repas chauds, 8 restaurants scolaires ouverts en repas froids, 51 restaurants scolaires fermés

A Beaune, un service d'accueil est assuré dans les 7 écoles de la ville, et il y'aura bien un service de cantine.

En Saône-et-Loire, à Chalon-sur-Saône, il y aura 8 écoles fermées, de nombreuses autres concernées. Tous les élèves sans cours seront donc accueillis à l'école Anne Frank, qui sera ouverte de 7H30 à 18H30. L’accueil des enfants sera assuré aux horaires scolaires et périscolaires habituels. Le matin à partir de 7h30, le midi pour les enfants inscrits à la restauration et le soir jusqu’à 18h30 dans l’établissement)

Les transports scolaires circulent

Peu d'école ce jeudi 19 janvier, et pourtant, quasiment tous les transports scolaires vont circuler . Ils sont assurés par le Conseil Régional qui annonce que seuls 14 lignes sont suspendues en Côte-d'Or pour 467 qui circulent normalement.