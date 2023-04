Grève contre la réforme des retraites : quelles perturbations en Picardie ce 13 avril ?

Les cortèges seront-ils autant fournis que lors des précédentes journées d'actions ? Un nouvel appel à la grève est lancé ce jeudi 13 avril, en Picardie, contre la réforme des retraites. Plusieurs cortèges sont prévues, à la veille de la décision du conseil constitutionnel. France Bleu Picardie fait le point sur les perturbations attendues.

Dans les transports en commun

À Amiens le réseau Ametis fonctionnera normalement, "pas de grève", indique le réseau de transport sur son site internet, même si des perturbations sont possibles en fonction des manifestations et des blocages. À Beauvais, par contre, "le réseau Corolis sera perturbé et plusieurs services ne pourront malheureusement pas être assurés", le détail est sur leur site internet .

Au niveau national, la SNCF prévoit de faire rouler trois TGV sur quatre et un TER sur deux, un trafic en nette amélioration par rapport aux journées précédentes. Les données pour la Picardie n'ont, pour l'heure, pas été communiquées.

Dans les aéroports

Dans le ciel, les aéroports d'Orly, Lille et Beauvais sont épargnés par les perturbations, alors que la Direction générale de l'aviation civile demande aux compagnies aériennes d'annuler 20% des vols dans les aéroports de Toulouse, Bordeaux et Nantes ce jeudi, à l'occasion de la 12e journée de grève nationale interprofessionnelle contre la réforme des retraites.

Dans les écoles

Dans les établissements scolaires, plusieurs cantines seront par exemple fermées à Amiens : Jean Macé (maternel), La Neuville (élémentaire), Saint Germain, Louise Michel et Beauvais élémentaire. Deux accueils périscolaires seront par ailleurs fermés, Jean Macé (matinée et soirée) et La Neuville (soirée), fait savoir la Métropole. Pour le moment, pas de précisions concernant les crèches. La Ville met en place un accueil minimum le jeudi 13 avril, de 8h à 18h dans les centres de Loisirs Notre-Dame et Edgard Quinet (rue Dupuis).

Par ailleurs, du côté des transports scolaires, 32 communes de la Somme sont touchées par des annulations, indique Trans80 sur son site internet . 17 lignes sont perturbées ce jeudi. Par ailleurs, certains services seront "Impactés directement ou indirectement par les opérations escargot ou de blocage des véhicules en entrée ou sortie de certaines communes (Abbeville, Amiens, ...), engendrant des retards d'exécution de services ou des annulations de transport de dernière minute. Pour ces cas particuliers, il est impossible de déterminer la liste des services concernés" précise Trans80.

