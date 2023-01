Grève contre la réforme des retraites : tout savoir sur les perturbations à venir en Sarthe

Un jeudi noir en perspective. La grève contre la réforme des retraites s'annonce très suivie ce jeudi 19 janvier et aura des conséquences dans de nombreux secteurs en Sarthe. Cette première journée de mobilisation, à l'appel des syndicats CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FO, CNT, FSU, Solidaires, l’Unef et l’Unsa est décrite comme décisive dans le bras de fer avec le gouvernement. Une manifestation est prévue au Mans, à 13h30, depuis la place des Jacobins.

A Sablé-sur-Sarthe, départ à 10h00, de la place du Champ de foire.

Transports en commun

Le Mans sera privé de ses tramways sur l'ensemble de la journée. Les deux lignes T1 et T2 ne circuleront pas indique la Sétram . C'est une première, jamais les trams n'ont ainsi été paralysés par un mouvement social. Le réseau de bus sera également très perturbé avec trois lignes supprimées : la 11, la 13 et la 17. En moyenne, 60% des bus circuleront confie la direction, mais il faudra s'armer de patience. Les temps d'attente entre deux passages sont évalués d'une dizaine de minutes à plus d'une heure selon les lignes.

Le réseau de cars Aléop annonce qu'aucune perturbation n'est à prévoir sur les lignes scolaires en Sarthe. En revanche, la manifestation annoncée dans le centre-ville du Mans, de 13h30 à 17h, va elle avoir quelques conséquences. "Les courses du midi à destination du Mans ne desserviront pas le centre-ville. Dépose à l'arrêt "Le Mans, Gare routière"", précise le réseau de transport. Le retour à la normale est prévue à la fin de la manifestation.

A la SNCF, les prévisions de trafic vont s'affiner à 17 heures ce mercredi, mais on sait déjà qu'il n'y aura qu'un TGV sur cinq sur l'axe Atlantique. Les TER seront rares sur les lignes Le Mans - Laval et Le Mans - Nogent - Paris. Il n'y aura aucun train sur les lignes Caen - Alençon - Le Mans et Le Mans - Château du Loir - Tour.

Ecoles, collèges et lycées

Dans les écoles, 81% des enseignants de maternelle et de primaire en Sarthe seront en grève selon un sondage du SNUipp FSU. Pour ce qui est des collèges et des lycées, il est plus difficile d'avoir des données précises car les enseignants ne sont pas tenus de prévenir s'ils suivent ou non le mouvement. Contacté, le syndicat SNES 72 évoque "une grève massive suivie par les deux tiers des enseignants."

Au Mans, la mairie a communiqué un tableau des écoles et cantines ouvertes ou fermées en raison de la grève. En parallèle, les parents d'élèves ont été prévenus par un email du service Education : "L’organisation des temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir et études surveillées) est susceptible d’être perturbée. Nous vous remercions de bien vouloir être attentifs aux messages qui pourront être transmis sur votre école par le coordinateur périscolaire, par voie d’affichage ou sur l'Espace Familles de la Ville du Mans."

La mairie de La Flèche prévient que seul le groupe scolaire Jules Ferry pourra accueillir des enfants. Ils seront sous la surveillance des agents municipaux, mais il n'y aura pas de cantine. Les parents sont invités à fournir un pique-nique. A noter que le centre aquatique l'îlébulle sera fermé toute la journée.