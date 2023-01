Grève contre la réforme des retraites : tout savoir sur les perturbations dans le Calvados et l'Orne

Alors qu'une journée de mobilisation très suivie se profile ce jeudi 19 janvier dans toute la France contre la réforme des retraites, du gouvernement qui prévoit notamment le report de l'âge légal de départ à 64 ans, France Bleu Normandie fait le point sur les perturbations à venir dans le Calvados et l'Orne. Plus de 200 manifestations sont prévues dans toute la France.

Le point dans les différents transports en commun

Du côté de la SNCF, seulement 1 train sur 5 va circuler en Normandie. Seulement 21% des trains et cars de la SNCF circuleront. Il y aura donc quelques rames en circulations sur le Paris-Caen-Cherbourg ou le Caen-Coutances. Par exemple, pour rallier Paris depuis Caen ce jeudi matin, vous aurez deux options avec le train de 6h03 et 7h56. La SNCF conseille aux voyageurs de vérifier si leur train circulera ou non. Ce sera aussi très compliqué en région parisienne avec un fort impact sur le trafic des métros et des RER. "Des cars seront assurés sur certaines lignes régulières", ajoute Nomad .

Dans le Calvados, à Caen, des perturbations sont à prévoir sur le réseau Twisto . Le tram ne sera pas impacté, les lignes 1,2,3,4 et 11 seront légèrement perturbées. En revanche, les lignes 10 express, 35, 36, 101 et 137 seront fortement perturbées, la ligne 130 ne circulera pas. Sur Lisieux, 1 ligne sur 10 va circuler matin/midi/soir en périphérie quand 1 ligne sur 7 va circuler dans le centre-ville. Du côté de Vire, il n'y a pas de perturbation à prévoir, les transports scolaires et urbains vont circuler normalement.

Dans l'Orne, à Alençon, le réseau de transport en commun de la Communauté urbaine ne sera pas impactée. Les bus vont circuler normalement sur l'ensemble du réseau. Néanmoins, quelques lignes dans le centre-ville pourront être impactées en fonction des manifestations piétonnes. En revanche, à Argentan, le réseau de transport est suspendu avant de reprendre normalement ce vendredi 20 janvier. La ville incite à covoiturer.

Service minimum dans les écoles

Si l'accueil des élèves dans les écoles sera compliqué ce jeudi 19 janvier, de son côté, l'Académie de Normandie se veut même rassurant en indiquant qu'un service minimum d'accueil dans les écoles sera mis en place. Tous les syndicats de l'enseignement public appellent à une forte mobilisation des professeurs et personnels des écoles.

Dans l'éducation nationale, plus de la moitié des profs de collège et lycées seront en grève selon les syndicats SNES-FSU. De son côté, le SNUipp, syndicat majoritaire dans le premier degré, annonce 70 % de personnels gréviste.

Lieux et horaires des différentes manifestations

Des représentants des syndicats se sont réunis la semaine dernière pour valider les premières modalités pratiques pour la journée de jeudi.

Pour le Calvados :

Lisieux - 10h00 Place François Mitterrand

Caen - 10h30 Place saint-pierre

Vire - 17h30 Porte Horloge

Pour l'Orne :