Grève contre la réforme du code du travail : des perturbations à prévoir en Seine-Maritime

Mardi 12 septembre, journée de grève nationale contre la réforme du code du travail. La CGT appelle à la mobilisation. De fortes perturbations sont également à prévoir en Seine-Maritime : transports et écoles, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Réponse.

Mardi 12 septembre, une grève générale et nationale est prévue. La CGT appelle l'ensemble des salariés des entreprises privées et des services publics à se mobiliser. D'autres organisations syndicales ont rejoint cet appel à la mobilisation. La raison : la réforme du Code du travail voulue par le gouvernement. Les nouvelles ordonnances - qui devraient entrer en vigueur dès la fin du mois - vont plus loin que la loi El-Khomri (déjà fortemment décriée l'année dernière) et ne passent pas chez les syndicats. Des perturbations sont donc à prévoir partout en France y compris en Normandie. En Seine Maritime, transports et écoles seront concernés. On fait le point.

Transports en commun (réseau Astuce) à Rouen et dans l'agglomération rouennaise :

1 métro toutes les 5 minutes entre 6 heures et 19h30.

Ligne T1 : un TEOR toutes les 6 minutes entre 6h30 et 19h15.

Ligne T2 : un TEOR toutes les 10 minutes entre 6h30 et 19h15.

Ligne T3 : un TEOR toutes les 10 minutes entre 6h30 et 19h15.

Ligne F1 : un FAST toutes les 13 minutes entre 6h30 et 19 heures.

Ligne F2 : un FAST toutes les 10 minutes entre 6h30 et 19h15.

Ligne F3 : un FAST toutes les 12 minutes entre 6h15 et 18h30.

Ligne F4 : un FAST toutes les 25 minutes entre 6h30 et 18h30.

Ligne F5 : un FAST toutes les 15 minutes entre 6h30 et 18h30.

Ligne 5 : un BUS toutes les 20 minutes entre 6h30 et19h00.

Ligne 6 : un BUS toutes les 20 minutes entre 6h15 et 19 heures.

Ligne 8 : un BUS toutes les 40 minutes entre 7 heures et 19 heures.

Ligne 11 : un BUS toutes les 40 minutes entre 6h30 et 19 heures.

Ligne 13 : un BUS toutes les 45 minutes entre 6h30 et 19 heures.

Ligne 20 : un BUS toutes les 30 minutes entre 6h30 et 19 heures.

Ligne 22 : Cette ligne ne circulera pas le mardi 12 septembre.

Ligne 40 : un BUS toutes les 35 minutes entre 6h30 et 19 heures.

Ligne 41 : Cette ligne ne circulera pas le mardi 12 septembre.

Ligne A : De légères perturbations entre 6h30 et 9 heures.

Ligne B : De légères perturbations entre 12h30 et 13h30 puis entre 17 heures et 20h30.

Ligne E : De légères perturbations entre 13h30 et 14h30.

Ligne F : De légères perturbations entre 13h00 et 14h30.

Ligne 32 : Départs "CHAMP DE FOIRE" non assurés : 16h15 et 18h20. Départs "THEATRE DES ARTS" non assurés : 17h10 et 19h40.

Concernant les transports scolaires : la ligne 104 ne circulera pas mardi 12 septembre. la ligne 105 : Départs "COLLEGE MANDELA" non assurés : 16h05 et 17h05.

Concernant les autres lignes du réseau Astuce : 9, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 38, 39, 42, 43, 88, les lignes à vocation scolaire, Filo’r ainsi que les lignes de taxis collectifs ne sont pas concernées par cette grève.

Transports en commun au Havre et à Evreux :

Au Havre, le réseau de transports en commun LIA risque lui aussi d'être touché. Une réunion est prévue demain, lundi 11 septembre, pour préciser l'ampleur des perturbations. A Evreux dans l'Eure, aucun préavis de grève n'a été déposé. Les transports devraient donc circuler normalement.

Routes et SNCF :

Prudence en revanche si vous prenez la route mardi 25 septembre. L'autoroute A13 entre Paris et la Normandie pourrait être bloquée par plusieurs camions près de Rouen. Enfin concernant les trains, des perturbations sont aussi à prévoir. La SNCF devrait annoncer demain, lundi 11 septembre, ceux qui sont concernés.

Ecoles à Rouen et dans l'agglomération concernées par la grève :

Le service de restauration scolaire ne sera pas assuré dans les écoles suivantes, mais l'accueil des enfants le midi sera possible avec un pique-nique qui ne se conserve pas au froid et qui ne se fait pas réchauffer à prévoir par les parents :

François Villon (élémentaire)

Jules Ferry (élémentaire)

Les Sapins (élémentaire)

Jean-Philippe Rameau (maternelle)

Le service de restauration scolaire ne sera pas assuré dans les écoles suivantes et l'accueil des enfants le midi ne sera pas possible du fait de la non-garantie du taux légal d'encadrement. Une solution de garde est à trouver par les parents :

Anatole France (élémentaire)

Anatole France (maternelle)

André Pottier (élémentaire)

Brévière (maternelle)

Cavelier de la Salle (élémentaire)

Charles Nicolle (élémentaire)

Charles Nicolle (maternelle)

Claude Debussy (élémentaire)

Claude Debussy (maternelle)

Franklin (élémentaire)

Guillaume Lion (maternelle)

Hameau des Brouettes (maternelle)

Honoré de Balzac (élémentaire)

Honoré de Balzac (maternelle)

Jean de la Fontaine (élémentaire)

Jean de la Fontaine (maternelle)

Jean Mullot (élémentaire)

Jean-Philippe Rameau (élémentaire)

Jeanne Hachette (maternelle)

Jules Ferry (maternelle)

Louis Pasteur (élémentaire)

Louis Pasteur (maternelle)

Marcel Cartier (maternelle)

Marguerite Messier (maternelle)

Marie Duboccage (élémentaire)

Marie Houdemare (élémentaire)

Marie Houdemare (maternelle)

Marthe Corneille (élémentaire)

Maurice Nibelle (maternelle)

Pape Carpentier (maternelle)

Pauline Kergomard (maternelle)

Pouchet (élémentaire)

Ronsard (maternelle)

Rosa Parks (élémentaire)

Rosa Parks (maternelle)

Thomas Corneille (maternelle)

Le service de restauration est assuré normalement dans 11 écoles sur 55. Pour connaître les écoles qui maintiennent l'accueil périscolaire, rendez-vous sur le site de la ville de Rouen.