Réforme des retraites : des barrages filtrants sur le périphérique de Caen, ce mardi

Les difficultés pour circuler pourraient commencer très tôt, car tous les points d'entrée dans l'Agglomération de Caen seront bloqués par l'intersyndicale du Calvados qui appelle la population à se regrouper et mettre en place des barrages filtrants. "Nous allons surtout bloquer les camions de marchandises, et nous laisserons passer les voitures et les ambulances bien sûr", précise le syndicat Force Ouvrière du Calvados.

ⓘ Publicité

Entrées de Carpiquet, Mondeville, rond-point du Zénith et Object'Ifs Sud bloquées

Ainsi, sur le périphérique dès quatre heures du matin l'entrée de Carpiquet sera bloquée, puis à partir de cinq heures et six heures du matin ce seront l'entrée par Mondeville, la zone Object'Ifs Sud et le rond-point du Zénith qui seront perturbées.

Les transports en commun à Caen perturbés

Le réseau Twisto comptera 37 lignes perturbées voire totalement interrompues.

Le réseau Twisto à Caen perturbé - Twisto

En Normandie, très peu de trains circulent

Sur les trains, seulement un TER sur cinq circulera demain. Certains trajets seront assurés sur les Lignes Normandes du réseau Nomad Train : Paris-Caen-Cherbourg et Paris-Rouen-Le Havre. Il y aura des circulations par cars qui seront assurées sur les lignes Caen-Le Mans et Caen-Granville-Rennes.

La SNCF appelle à "privilégier le télétravail" et conseillent aux voyageurs d'annuler non seulement les billets du mardi 7 mars, mais aussi du mercredi 8 mars. Les remboursements des billets peuvent ce faire via ce site.

28 lignes du transport scolaire NOMADE ne circuleront pas

Côté transport scolaire, sur les 77 lignes du réseau NOMADE, 28 ne fonctionneront pas et 25 seront fortement perturbées dans l'Orne et le Calvados. Les précisions sont à retrouver sur le site de la région. Enfin, côté établissements scolaires, les syndicats préviennent : "Il y aura des écoles, collèges et lycées fermés, faute de personnel".

"50% à 60% de grévistes dans les établissements scolaires"

" Nous prévoyons 50 % à 60 % de grévistes dans les établissements du secondaire dans le Calvados. " précise Bertrand Buffetti, co-secrétaire académique du syndicat SNES-FSU en Normandie. Enfin, dans le primaire, il y aura " un peu plus de 60 % de grévistes", indique Laurence Guillouard, déléguée syndicale au SNU-ipp dans le Calvados.