Grève dans l'Éducation nationale : avec les protocoles, "certains parents frôlent le burn-out" selon la FCPE

Des classes et même des écoles fermées ce jeudi. Plusieurs syndicats enseignants ont appelé à faire grève, pour dénoncer la gestion de la crise sanitaire dans les établissements scolaires et les changements à répétition du protocole en vigueur. Actuellement, les élèves cas contacts doivent faire trois autotests en cinq jours. "La compréhension de ces protocoles n'a pas été évidente pour tout le monde", explique Catherine Limousin, présidente de la FCPE dans la Loire, qui était l'invitée de France Bleu Saint-Étienne Loire ce jeudi matin. "C'est pour ça qu'au niveau de la fédération on a demandé aux parents de ne pas envoyer les enfants à l'école ce jeudi."

Des décisions et des protocoles "pas réfléchis"

"Les parents qui se sont retrouvés complètement noyés face à la mise en application de ces injonctions, la course aux tests PCR dans un premier temps, puis les autotests, avec l'inquiétude de ne pas trouver ces tests à temps. Ensuite, les parents ont dû s'organiser pour récupérer l'enfant à l'école... bref, on a l'impression que certains ont frôlé le burn-out parental avec la mise en application de ces protocoles", enchaîne Catherine Limousin. "Désormais, on peut récupérer son enfant en fin de journée, mais là encore cette décision n'est absolument pas réfléchie. En fait, c'est encore aux équipes enseignantes ou aux ATSEM de gérer ces situations. Et puis la présence d'un enfant positif ou d'un contact contact dans une école peut potentiellement laisser le virus se propager aux autres élèves et au personnel de l'école."

Il faut plus de professeurs remplaçants pour la fédération de parents d'élèves

Pour la présidente de la FCPE, c'est une bonne chose que les écoles restent ouvertes, mais il faut que cela se fasse dans de bonnes conditions de sécurité pour les équipes comme pour les élèves. Encore faut-il qu'il y ait des enseignants pour faire classe. "On voit bien qu'il faut plus de personnel enseignant pour remplacer les professeurs absents. C'est un problème qui n'est pas nouveau puisque cela fait des années que nous dénonçons le manque de professeurs remplaçants dans le premier degré, mais aussi dans le secondaire", dénonce Catherine Limousin. "On demande aussi des remplaçants pour les 1 800 accompagnants pour les élèves handicapés, mais aussi plus de personnel infirmier et plus de médecins scolaires dans tous les établissements scolaires."

La FCPE demande aussi le report des épreuves de spécialité du bac, qui doivent commencer le 14 mars pour les élèves de Terminale et qui pour certaines sont coefficient 7 pour la voie générale. Parce qu'une fois encore, les absences d'enseignants risquent de pénaliser certains lycéens qui n'auront pas le temps de boucler le programme.