Grève dans l'éducation : près de 200 enseignants dans la rue à Annecy et Chambéry

Une partie des enseignants était dans la rue ce jeudi en Pays de Savoie. Une centaine de professeurs en colère se sont rassemblés à Annecy devant la préfecture. Même chose à Chambéry où une centaine d'enseignants se sont rendus devant la direction départementale de l'éducation nationale, avenue de Lyon.

Un appel national à la grève avait été lancé par les syndicats FSU, FO, CGT et SUD, première journée de mobilisation depuis la rentrée scolaire. Les enseignants réclament "un plan d'urgence" face au manque d'effectifs, aux classes surchargées et demandent une revalorisation de leur salaire.

Des collèges sans professeurs depuis la rentrée

"Trois semaines après la rentrée, dans le second degré, certains établissements n'ont toujours pas d'équipe enseignante complète, il manque des professeurs de mathématiques, d'Allemand... d'autres n'ont toujours pas de CPE, il manque des AED (assistants d'éducation), des agents territoriaux pour nettoyer les classes, donc on le voit, la crise au niveau du recrutement est très importante", dénonce Céline Troszczynski, professeur de maths remplaçante sur la zone d'Annecy.

"Le métier n'est plus attractif pour les jeunes enseignants, par exemple ici en Haute-Savoie, pour cette rentrée, on à moins 21 équivalents temps plein alors qu'il y a 305 élèves en plus, donc déjà il y a un problème, du coup on atteint des classes avec 29 ou 30 élèves, tout àa détériore notre de façon de travailler et nos conditions de travail".

