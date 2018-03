Loiret, France

Trois manifestations sont prévues dans le Loiret. Toutes à 10h30 : à Orléans, place de l'étape ; à Montargis, place du pâtis ; et à Pithiviers, devant l’hôpital. Dans les cortèges, les trois fonctions publiques (d'Etat, territoriale et hospitalières) dénonceront entre autres le gel du point d'indice et l'abrogation du jour de carence. La réforme voulue par l'exécutif, qui prévoit la suppression de 120.000 postes de fonctionnaires, d'ici la fin du quinquennat, suscite également des inquiétudes.

Entre 10% et 30% de grévistes dans les écoles ?

Des personnels de l’hôpital d'Orléans, soumis à un plan de retour à l'équilibre qui prévoit la suppression de 75 postes, prendront part à la manifestation. A leurs côtés, il y aura aussi des enseignants. L'inspection académique s'attend à 10% de grévistes dans le primaire, mais les syndicats avancent plutôt le chiffre de 30%. Au moins 12 écoles ne devraient pas ouvrir leurs portes ce matin dans le Loiret (à Ouzouer/Loire, Briare, Beaugency, Châlette/Loing, St-Jean-de-la-Ruelle, Lailly-en-Val, Guigneville, les Bordes ou encore Orléans-La-Source). Un service minimum d'accueil va être mis en place dans 86 établissements sur 458.

La restauration du midi ou les activités périscolaires seront également perturbées. A Orléans, il n'y aura pas de cantine par exemple dans la plupart des écoles maternelles et élémentaires. La liste des établissements concernés est à retrouver sur le site de la mairie.

La mobilisation du 22 mars. - Visactu.

Trafic pertubé à la SNCF

Avant les grèves du mois prochain, les cheminots se joignent au mouvement, pour s'opposer au projet de réforme de la SNCF, qui prévoit notamment la fin de leur statut. Comptez 1 Intercités sur 3 en moyenne entre Les Aubrais et Paris. Un seul TER circulera dans chaque sens dans la journée : départ 6h28 d'Orléans, et 18h27 depuis Paris. Deux cars de substitutions sont également mis en place. Sur la ligne Tours-Orléans, 1 TER sur 2 circule, essentiellement le matin et en soirée. Là aussi, pour les prévisions complètes, rendez-vous sur le site de la SNCF.

Enfin, des perturbations sont également possibles dans les hôpitaux, les Ehpad, les crèches et dans les transports en commun parisiens. Le syndicat de police Alternative CFDT appelle lui aussi à se mobiliser. Plusieurs partis politiques, comme la France Insoumise et le Parti Socialiste, rejoindront les cortèges. En parallèle de ce mouvement dans la fonction publique, la grève des avocats orléanais continue. Ce jeudi, ils organisent une vente aux enchères symbolique du Palais de Justice. Ils dénoncent la réforme prévue par le gouvernement.