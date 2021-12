Grève dans le secteur du périscolaire : une centaine d'animateurs mobilisés à Laval

Une centaine d'animateurs du périscolaire en grève se sont rassemblés devant la mairie de Laval en fin de matinée ce mardi avant de défiler en centre-ville. Les personnels réunis à l'appel du syndicat Force ouvrière réclamentdes embauches, des titularisations et une revalorisation salariale dans leur secteur.

Le mouvement de grève doit durer toute la semaine, des perturbations sont à prévoir au niveau de l'accueil périscolaire et du service de restauration. Il n'y aura pas de cantine vendredi, le repas de Noël est reporté en janvier dans toutes les écoles lavalloises.

Les personnels de l'accueil périscolaire poursuivent leur mouvement de grève à Laval. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Des nouvelles actions envisagées après les vacances

"On comprend que pour les parents c'est compliqué, reconnaît une animatrice. Mais on fait tout ça pour que les choses changent pour eux, pour leurs enfants et pour nous." Elle pointe le manque d'effectif : "ce qui fait que la sécurité des enfants n'est pas assurée comme on le voudrait."

Les syndicalistes ont été reçus à plusieurs reprises, des recrutements sont en cours d'après la mairie, "malheureusement pour l'instant aucun changement n'a été effectué", poursuit l'agent. Les grévistes espèrent voir arriver de nouveaux collègues à la prochaine rentrée et envisagent de nouvelles actions si rien n'est fait.