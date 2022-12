Grève dans les cantines à Marseille, des mamans lancent un appel au maire : "il faut régler ça !"

Mon enfant aura-t-il cantine ou pas ce midi ? Chaque jour d'école à Marseille, la même question et la même angoisse pour des milliers de parents, victimes depuis la rentrée d'une grève perlée dans les cantines scolaires. Les "tatas" comme on dit à Marseille, ces agents municipaux servent de moins en moins les repas depuis la rentrée. Entre démissions, arrêts pour maladie ou départs en retraite non remplacés. Il manquerait "500 postes" selon un syndicat joint par France Bleu Provence, "soit au moins un poste par école marseillaise".

ⓘ Publicité

Des enfants privés de cantine et parfois d'école

Les agents dénoncent des conditions de travail "difficiles et dégradées" ainsi que "les promesses non tenues de la mairie". Pris dans ce bras de fer interminable, les parents eux s'estiment abandonnés. Interrogés par France Bleu Provence, des parents reconnaissent parfois "ne pas emmener leurs enfants à l'école", faute de solution pour les récupérer entre midi et deux, alors que les deux parents travaillent. "Je suis débordée, je ne trouve pas de solution, explique cette maman d'un élève scolarisé à l'école Sainte-Marthe Audisio dans le 14e arrondissement de Marseille. Mon mari travaille. Moi je suis en formation. Je ne peux pas m'absenter. Mes absences doivent être justifiées et je ne sais pas quoi faire. On reçoit un message la veille pour le lendemain. C'est difficile de s'organiser. Et ils n'acceptent plus le pique-nique. Il fait froid, les enfants sont malades. C'est vraiment la galère".

Le ras le bol des parents

Cette mère épuisée de courir, en appelle au maire de Marseille, Benoit Payan, "je demande qu'il nous écoute. C'est un grand souci pour nous. Il faut régler ça autrement car on n'y est pour rien, nous et nos enfants". France Bleu Provence a pu vérifier le ras-le-bol des parents à l'école Sainte-Marthe Audisio.

loading

Pas sûr que les enfants puissent manger à la cantine ce jeudi midi. Une réunion serait programmée entre les tatas des cantines et le responsable municipal de la restauration scolaire du secteur selon un mot des parents d'élèves affiché à l'entrée de l'école.

Selon ce mot affiché à l'entrée de l'école, une réunion est prévue ce jeudi pour trouver une solution à cette grève. © Radio France - Fred Chapuis

Enfin la justice va se prononcer sur le dossier des cantines marseillaises. En effet, le protocole signé en 2021 pour encadrer le droit de grève des agents de cantines, est dénoncé par certains syndicats. Le tribunal administratif a suspendu le texte. La mairie a fait appel devant la cour administrative d'appel qui doit se prononcer le 20 décembre prochain.