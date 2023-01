Grève dans les crèches et les écoles limousines : une vraie galère pour les parents

À Naves (Corrèze), le calcul est simple. Il y a 180 élèves à garder mais la moitié des agents municipaux de l'école seront grévistes. "Ce n'est pas possible de proposer en accueil en sécurité", explique le maire Michel Merckx, maire adjoint en charge des écoles. Ce jeudi, partout en Limousin , des crèches et des écoles seront fermées, certaines en service minimum à cause du mouvement social lié à la réforme des retraites .

"On a les salles où l'on peut les accueillir mais on ne pourra pas les surveiller", poursuit-il. Alors, comme souvent, certains parents joueront leur carte magique : les grands-parents. "On est là pour ça justement. Et ça me plait bien", raconte Agnès, grand-mère de Lou, scolarisée à Naves. D'autres parents devront s'adapter. C'est le cas de Charlotte, infirmière de nuit. "J'ai 5 enfants et je les garderai après ma nuit. On ira se balader", dit-elle. À noter qu'en Corrèze, 36 écoles seront totalement fermées ce jeudi.

À Limoges, 6 crèches fermées, 5 partiellement

En Haute-Vienne, à Limoges, le mouvement sera aussi suivi. Dans les crèches par exemple. Les parents ont été prévenus dès lundi pour la crèche Armand Dutreix. Et là aussi, les grands-parents seront d'une aide précieuse. Françoise gardera sa petite-fille Simone, 1 an et demi. "Les parents travaillent et n'avaient aucune possibilité", dit-elle.

C'est la mairie qui décide de fermer où non les crèches municipales. Ce jeudi à Limoges, 6 seront fermées et 5 partiellement, parce que la sécurité des enfants ne pourra pas être totalement assurée. "Dès que l'on passe en dessous d'un agent pour 6 enfants, on ne peut pas ouvrir et garantir leur sécurité", explique Nicolas Fontareinsky, le directeur de la jeunesse à la mairie de Limoges où 50% du personnel des crèches sera en grève.

Grève très suivie dans l'Éducation nationale

En Haute-Vienne et en Corrèze, selon le syndicat SNES-FSU, la moitié des enseignants du second degré (collège et lycée) sera en grève. Certains établissement seront donc fermés ce jeudi matin. Ce sera le cas à Isle, au collège Jean Rebier. D'autres seront en activité réduite, au collège Paul Langevin à Saint Junien par exemple. Il n'y aura pas de cours mais le personnel non-gréviste accueillera tout de même les élèves. Du côté du premier degré, le Snuipp, syndicat majoritaire, indique que 70% du personnel sera en grève.