Grève dans les déchetteries au nord de Nantes

Les sept déchetteries de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres seront fermées samedi 18 septembre. Les agents d'accueil de ces sites se mettent en grève. Ils dénoncent les actes de vandalismes et d'incivilités dont ils sont victimes au quotidien : conteneurs forcés, locaux vandalisés, vols de matériel, objets coupants ou substances toxiques retrouvés dans les bennes, déjections dans les bureaux, insultes, menaces... Des actes multiples, provenant de récupérateurs mais aussi d'usagers. "Les agents d'accueil sont à bout, plus on avance dans le temps et plus on a le sentiment que le phénomène s'amplifie", déplore Marie-Christine Macé, déléguée syndicale FO de la société Tribord qui gère les déchetteries en Loire-Atlantique.

A l'entrée de celle de Nort-sur-Erdre, le grillage éventré donne le ton de ce que vivent les salariés sur place. "Notre local est saccagé en permanence", souligne Lucas Schmid, agent d'accueil depuis trois mois, ajoutant qu'il part au travail "la boule au ventre" certains matins. "C'est une forme de colère, je trouve ça injuste et dégradant", renchérit Vincent Lamazière, agent polyvalent chez Tribord sur les sept sites de la communauté de communes.

"On se fait insulter, rabaisser plus bas que terre" - Vincent Lamazière, agent polyvalent

Au-delà du sentiment d'insécurité avec lequel les agents vivent au travail, ils mettent en avant le coût des travaux à répétition liés au vandalisme. "Par exemple à Granchamp-des-Fontaines, on a installé des portes blindées, un mois plus tard elles étaient vandalisées. Alors que c'est des portes à huit gonds!", détaille Vincent Lamazière.

"C'est l'usager qui paye!" - Vincent Lamazière, agent polyvalent

Avec cette grève, l'objectif est d'"interpeller les pouvoirs publics", explique la syndicaliste Marie-Christine Macé. "Nous ne sommes pas des policiers", poursuit Vincent Lamazière qui demande plus de présence des forces de l'ordre aux abords des déchetteries. Il se dit également favorable à la mise en place d'ambassadeurs du tri pour sensibiliser la population de la zone.