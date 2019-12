Grève du 5 décembre : les perturbations des Transiliens commencent dès ce mercredi soir

Paris ile de france

Si vous prenez les transports en commun ce mercredi attention. La grève, qui va pratiquement paralyser les transports en commun le 5 décembre pour protester contre la réforme des retraites, commence dès ce mercredi soir.

Notez ces perturbations car elles pourraient bien déjà vous poser des problèmes. La SNCF vous conseille d'anticiper vos retours

Pour jeudi, dès 06h00, France Bleu Paris se mobiliste pour vous aider à mieux circuler. Vous pourrez aussi aider les autres voyageurs en direct en appelant le 42 30 10 10 pour partager vos informations.

Les perturbations de ce mercredi soir

Ce mercredi soir des perturbations sont annoncées par la SNCF sur les lignes E, P et sur les lignes C et J en fin de service.

Le trafic est interrompu sur l'ensemble de la ligne E à partir de 19h00.

Pour la ligne P, le trafic est interrompu sur l'ensemble de la ligne à partir de 19h00.

Sur la ligne C, à partir de 21h00, les gares de Versailles Château et Porchefontaine ne sont pas desservies. Les trains GOTA, ROMI et ALBI sont origine et terminus Ermont Eaubonne.

Pour la ligne J

Les trains MALA et POSI suivants sont supprimés :

- Paris Saint-Lazare, départ 22h23 - Mantes la Jolie, arrivée 23h19

- Paris Saint-Lazare, départ 23h23 - Mantes la Jolie, arrivée 00h17

- Paris Saint-Lazare, départ 00h23 - Mantes la Jolie, arrivée 01h20 - Paris Saint-Lazare, départ 01h08

- Mantes la Jolie, arrivée 02h11 - Mantes la Jolie, départ 21h41 - Paris Saint-Lazare, arrivée 22h39 - Mantes la Jolie, départ 22h40

- Paris Saint-Lazare, arrivée 23h39 - Mantes la Jolie, départ 23h40 - Paris Saint-Lazare, arrivée 00h39 Derniers trains à circuler : - Paris Saint-Lazare, départ 21h53

- Mantes la Jolie, arrivée 22h48 - Mantes la Jolie, départ 20h40

- Paris Saint-Lazare, arrivée 21h37

Jeudi noir à la RATP et à la SNCF

Onze lignes de métro seront fermées jeudi. Seuls 10% des Transiliens seront assurés, surtout concentrés aux heures de pointe. Pour savoir si votre train circule allez sur le site du Transilien qui indique qu'une mise à jour des prévisions aura lieu tous les jours à partir de 17h pour le lendemain.

Pour savoir si votre train circule et à quelle heure allez jeudi sur le site du Transilien .

Tous les jours à partir de jeudi vous pourrez aussi faire un point pour le lendemain car une mise à jour des prévisions aura lieu chaque soir à partir de 17h pour le jour suivant.