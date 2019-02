Grève de ce mardi 5 février: des perturbations à prévoir dans les transports à Marseille

Ce mardi 5 février, journée de mobilisation nationale à l'appel de la CGT qui souhaite organiser un "grand débat sur le bitume". Des manifestations et des perturbations dans les écoles, les crèches, les cantines scolaires et les transports en commun.

Marseille, France

Nouvelle mobilisation à l'appel de la CGT ce mardi 5 février. Le syndicat réclame une hausse des salaires, la baisse de la CSG et le retrait de la réforme des retraites. Des préavis de grèves ont été déposés notamment dans la fonction publique, à la SNCF, les écoles, les crèches et les cantines scolaires. Des manifestations sont prévues à 10h30 Place de la Liberté à Toulon et devant la sous préfecture de Draguignan et à Marseille le rassemblement est à 11h sur le Vieux Port.

Des perturbations dans les transports en commun

A Marseille, les deux lignes de métro devraient fonctionner normalement, en revanche côté tramway, prévoyez une rame toutes les douze minutes. Le réseau de bus sera lui très perturbé. Certaines lignes seront même à l'arrêt durant toute la journée comme la 28, 30, 35, 36 ... 72 ou 96). toutes les précisions sur le site de la RTM . En revanche aucune perturbation annoncée sur le réseau Mistral à Toulon. De son côté La SNCF annonce un trafic normal sur les TGV et les Intercités mais quelques perturbations sur les TER dès lundi soir 20h00, et jusqu’à mercredi matin 8h00. Renseignements sur le site de la SNCF.

Personnel en grève dans les écoles, crèches et cantines scolaires

Du personnel en grève dans certaines écoles, collèges, lycées, et les cantines. A Marseille, sur les 444 cantines scolaires, 68 seront fermées et 62 accueilleront les enfants avec un pique nique. Quant aux crèches municipales, 9 seront totalement fermées, et 28 partiellement ouvertes. Des centres et des bureaux seront également fermés à la Poste, aux impôts, dans les secteurs de la santé et du social, et des perturbations possibles dans les programmes des médias du service public, comme à France télévisions ou Radio France.