Pithiviers, France

La grève de la fonction publique a réuni des milliers de manifestants dans le Loiret. Ils étaient 4 000 à Orléans, 500 à Montargis et environ 400 personnes à Pithiviers. Une mobilisation portée par les fonctionnaires des trois fonctions publiques (d'Etat, territoriale et hospitalière), rejoint aussi par les retraités et les cheminots.

Ils contestent les annonces sur la fonction publique du gouvernement, notamment l'abrogation du jour de carence, le gel du point d'indice et la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires d'ici la fin du quinquennat.

A Pithiviers, rassemblement devant l'hôpital

Le cortège a démarré du Centre Hospitalier de Pithiviers pour se diriger jusqu'à la mairie. Une manifestation où l'on pouvait retrouver différents métiers de la fonction publique comme les infirmiers, les enseignants accompagnés par les cheminots et les postiers.

"C'est la mort du service public comme on en a besoin"

Vincent est brancardier à l'Hôpital de Pithiviers. La réduction des budgets hospitaliers, l'inquiète de plus en plus : " On m'a appris depuis 25 ans, que le soin, ça n'a jamais été rentable. C'est la mort du service public comme on en a besoin. C'est à dire, accessible à tous, offrir la même qualité de soins à toute catégorie de la population. C'est ça le service public, c'est de s'occuper de tout le monde".

Un cortège multicolore où de nombreux métiers se réunissent car la crise est profonde. Le seul regret c'est le manque de soutiens de la part des principaux concernés, les citoyens. Audrey est infirmière depuis 10 ans au centre hospitalier de Pithiviers, la jeune femme regarde autour d'elle avec amertume : " On aurait aimé que les familles et les patients soient là. C'est sur eux que ça retombe, le manque de personnel et le manque de matériel. Si la population ne nous aide pas, on n'y arrivera pas ..."

Pas de débordements mais la colère contre le gouvernement monte

Sur place, la manifestation s'est déroulée dans le calme sans débordements. Marie travaille comme postière à Pithiviers. Selon elle, à cause des décisions du gouvernement, la qualité des différents services publics se dégradent, surtout pour une partie de ses clients, les personnes âgées : " Dans nos campagnes, c'est la misère. On a l'impression qu'en France, il n'y a que Paris qui existe , c'est faux ! Les retraités ont besoin du service public. Sinon c'est la mort de nos campagnes."

Le cortège a défilé pendant une petite heure. La plupart des manifestants espèrent que ce genre d'actions va faire fléchir le gouvernement sur plusieurs points, même si plusieurs d'entre eux assurent qu'ils manifesteront à nouveau, dans les prochaines semaines.