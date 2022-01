Grève des AESH : "Je vais être obligée d'arrêter", confie une accompagnante du Val-de-Marne

Les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) se mobilisent à nouveau le 27 janvier, notamment à Paris. Séverine Fourrier sera dans le cortège. Cette AESH du Val-de-Marne n'en peut plus. Elle gagne actuellement 738 euros par mois et est obligée de travailler à côté.

La colère des accompagnants d'élèves en situation de handicap ne retombe pas. Les AESH manifestent encore une fois le 27 janvier à 13h30 depuis la place de la Bastille et jusqu'à Bercy. C'est leur cinquième manifestation depuis début janvier. Là, ils participent à la mobilisation nationale lancée par plusieurs syndicats pour réclamer une hausse des salaires.

Les AESH sont en fait en grève depuis le 10 janvier et ils vont continuer jusqu'à obtenir plus de reconnaissance, un vrai statut aussi, celui de fonctionnaire. Les AESH n'en peuvent plus d'être payés une misère disent-ils.

Dans le Val-de-Marne par exemple, un accompagnant ne peut pas gagner plus de 57% du SMIC, c'est à peine au-dessus du RSA et de ses 565 euros. C'est le cas de Séverine Fourrier, elle est AESH dans ce département, principalement à Alfortville mais elle vit à près de 45 minutes en voiture de là, en Essonne, à Ris-Orangis.

Une limitation à 21 heures de travail par semaine

Elle vit dans un petit appartement, un logement social à 500 euros par mois. Il y a aussi les factures, elle a deux enfants à charge. Son salaire d'AESH ne suffit pas, elle gagne 738 euros. "Je quitte le poste d'AESH pour enchaîner vers 11 heures dans une cantine, je vais aussi commencer le mercredi matin à faire des ménages et le mercredi après-midi, je vais travailler dans un centre de loisirs", décrit-elle.

On se demande pourquoi on se lève

Avec tous ces travaux, elle arrive à 920 euros par mois et même avec cela, une semaine après avoir touché sa paye, elle est déjà dans le rouge. "L'année dernière, je n'ai même pas pu offrir un cadeau ou un gâteau d'anniversaire à mon fils pour ses 10 ans. Il est né en milieu de mois donc je ne pouvais pas. Sincèrement, ça vous fait mal", reconnaît cette maman de deux enfants.

Je pense envoyer ma démission

Séverine Fourrier ne pensait pas en arriver là quand elle a quitté le monde du commerce international il y a six ans. "C'est parti de ma nièce, quand elle est née. En fait, elle a un handicap et j'ai vu que mon frère avait beaucoup de mal à la faire intégrer à l'école, du coup, j'ai voulu devenir AESH. Je ne le regrette pas du tout mais si à l'issue de la grève, il n'y a pas de changement, je pense envoyer ma démission", estime-t-elle. Et c'est une question de mois pour Séverine. A 38 ans, elle n'aura pas la force de tenir plus longtemps.