Grève des AESH : une cinquantaine de manifestants à Metz pour crier leur malaise

Les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) en grève dans toute la France à l'appel de plusieurs syndicats (CGT, FO, SNES-FSU) et organisation de parents d'élèves (FCPE). A Metz, ils étaient une cinquantaine, rassemblés devant la Directions des services départementaux de l'Education Nationale, rue Wilson. Leur mot d'ordre : des salaires plus élevés, davantage de reconnaissance et des emplois moins précaires.

"La rentrée a été catastrophique"

Ginette travaille depuis 17 ans du côté de St-Avold. Début octobre, l'accompagnante n'a toujours aucune information sur les élèves qu'elle doit accompagner. Elle ne connaît ni leur pathologie, ni le nombre d'heures qu'elle doit consacrer à chaque jeune. "Comme il manque du personnel, on se démultiplie pour les enfants, le suivi n'est pas forcément correct. En plus, on peut se retrouver dans plusieurs établissements dans la même journée." explique-t-elle.

Les AESH dénoncent un métier difficile, avec des temps partiels qui ne leur permettent pas de travailler plus de 24h par semaine pour accompagner les élèves. Des jeunes qui n'ont pas tous les mêmes handicaps, ce qui complique la prise en charge. D'autant quand certains de ces élèves devraient être accueillis en structures spécialisées (telles les IME, Instituts médicoéducatifs) mais n'y trouvent pas de place.

Des AESH manifestent à Metz © Radio France - Anne-Gaëlle Yano Mifa

Défaut de formation

Beaucoup pointent également un défaut de formation. Les 60 heures de formation globale minimum pour Liliane. "Notre métier est indispensable pour favoriser l'inclusion. Nous sommes le deuxième corps le plus important dans l'enseignement selon le gouvernement et pourtant, notre profession n'est pas du tout valorisée." Mais à ses côtés, Cécile n'a jamais eu de formation, malgré plusieurs demandes. Elle a préféré "s'auto-former" en lisant des articles, ou via des groupes d'entraides AESH qui partagent leurs expériences.

Le projet du gouvernement qui fâche

Pour pallier les manques de personnel, le ministre de l'Education Nationale Gabriel Attal a proposé de fusionner les AED (assistants d'éducation) et les AESH. Cette fusion permettrait aux accompagnants qui le veulent de compléter leur temps partiel en effectuant des missions de surveillants. "Ce n'est pas possible, on ne peut pas aider un adolescent à mobilité réduite ainsi que d'autres enfants qui ont plusieurs pathologies et surveiller les autres" peste Cécile.