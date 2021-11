Grève des animateurs : des perturbations dans les écoles de La Rochelle ce vendredi

Des perturbations sont à prévoir ce vendredi 19 novembre dans les écoles rochelaises. A cause d'un mouvement de grève des animateurs, il n'y aura pas de cantine ni d'accueil périscolaire. Une mobilisation nationale relayée à La Rochelle par la CGT.

Les parents vont devoir prendre quelques précautions ce vendredi 19 novembre à La Rochelle. A cause d'un mouvement de grève, il n'y aura pas de cantine ni d'accueil périscolaire dans toutes les écoles. Il faudra venir chercher les élèves le temps de la pause méridienne et les ramener ensuite pour l'après-midi. Le matin, avant 8h30, et le soir, après 16h30, idem, il n'y aura pas d'accueil périscolaire. Les animateurs du public, mais aussi du privé, sont appelés à faire grève ce 19 novembre.

Une mobilisation est prévue à 11h devant la mairie de La Rochelle

C'est un appel national, relayé au niveau local par la CGT. Dans son communiqué, le syndicat évoque une profession en sous-effectif, où il y a trop de turn-over. La CGT réclame notamment une revalorisation des salaires et la titularisation de véritables CDI (Contrats à durée indéterminée).

A La Rochelle, les animateurs sont appelés à se rassembler à partir de 11h devant la mairie de La Rochelle, à la veille de la journée internationale des droits de l'enfant.