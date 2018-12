Grève des audiences au conseil des Prud'hommes d'Avignon

Le Conseil des Prud’hommes d'Avignon est confronté à une grève des audiences depuis ce lundi et pour toute la semaine. Les conseillers prud’hommaux CGT et FO dénoncent le manque de personnel et s'inquiètent pour l'avenir de l'institution à moyen terme.

Avignon, France

Les conseillers prud'hommaux d'Avignon en ont "ras-le-bol" et ils ont choisi de l'exprimer en entamant une grève des audiences jusqu'à la fin de la semaine. Les raisons de la colère tiennent en quelques chiffres : il manque deux greffiers sur trois et un poste d'adjoint sur deux a été supprimé ! En temps normal, l'effectif est de six agents. "On en est loin aujourd'hui" déplorent les syndicats CGT et FO qui ont donc lancé cet appel à la grève, soutenus par l'ordre des avocats du barreau d'Avignon.

Les dossiers s'entassent et les retards s'accumulent

Les conséquences du sous-effectif sont bien visibles dans les bureaux des greffiers : les dossiers en attente de vérifications et de relectures s'entassent par dizaines. Du coup, les délais d'attente des jugements s'allongent pour les justiciables malgré des outils informatiques performants qui ont permis, par le passé, de gagner en rapidité d'exécution. Les moyens humains restent indispensables, rappellent les conseillers prud'hommaux, inquiets pour l'avenir de l'institution : "Nous sommes amenés à disparaître à moyen terme", craignent-ils.

