Grève des avocats : les jeunes professionnels en première ligne à Reims

Après déjà quatre semaines de grève contre la réforme des retraites et des actions parfois coup de poing, les avocats se retrouvent à Paris ce lundi 3 février pour une grande manifestation nationale. Une soixantaine d'avocats du barreau de Reims et des avocats de Châlons-en-Champagne participent au défilé à partir de 14 h place de la Bastille. Le Conseil national des barreaux (CNB), qui représente les 70.000 avocats français, dénonce un dialogue de sourds avec le gouvernement.

Cinquième semaine de grève

De la même façon, l'Union des Jeunes avocats Reims Ardennes a écrit une lettre ouverte à la ministre de la justice dans laquelle elle estime que les propositions du gouvernement n'offrent "aucune perspective d'avenir à la profession". "Notre association dénonce la perte du régime autonome dont les conséquences se répercuteront avec force sur les jeunes avocats, collaborateurs ou indépendants...", écrit dans sa lettre Ludivine Braconnier, la présidente de l'UJA Reims Ardennes qui poursuit : "cette réforme précarisera encore plus la situation des avocats par une hausse excessive des cotisations retraite mais elle précarisera d'autant plus les jeunes avocats que nous sommes".

Précarisation des jeunes avocats

Plusieurs systèmes existent aujourd'hui pour les avocats qui commencent à exercer. Ils peuvent être collaborateur libéral ou installé à titre individuel. "Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, ça vous impactera ! Un avocat collaborateur, c'est à dire qui travaille pour un autre cabinet , et bien lui il va prendre de plein fouet la hausse de ses cotisations et la hausse de cotisations du cabinet pour lequel il travaille et le collaborateur pourra être remercié...", souligne Ludivine Braconnier.

Selon le CNB, un avocat prête serment en moyenne à 27/28 ans et un tiers de la profession gagne moins de 30.000 euros net par an, loin donc des simulations du gouvernement qui estiment un début de carrière avec 43.000 euros net par an.