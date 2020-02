Grève des avocats : un cercueil et des torches devant le tribunal de Metz contre la réforme des retraites

Metz, France

En grève depuis près de cinq semaines, les avocats demandent toujours le maintien de leurs régimes de retraite. Ils étaient une soixantaine ce mercredi matin devant le tribunal de Metz, torche à la main, pour faire une haie d'honneur aux magistrats qui se sont présentés à l'audience solennelle de rentrée de la cour d'appel de Metz.

Un cercueil a également été déposé au pied des marches du tribunal, pour symboliser l'avenir de la profession après la réforme. Et ce n'est pas tout. Une urne de consultation citoyenne était également mise à disposition. Les magistrats étaient invités à voter pour le soutien ou non à cette mobilisation des avocats. "Je suis solidaire avec nos camarades avocats, on défend les mêmes intérêts des justiciables, surtout des plus démunis", explique le président des Prud'hommes de Metz, Didier Clausse.

La mise en scène des avocats devant la cour d'appel de Metz © Radio France - Thomas Vichard

Des avis favorables et de soutien donc, mais la volonté aussi de calmer les choses, après les multiples renvois qu'occasionnent ces grèves. "Cela pénalise les juridictions, il faut que les avocats trouvent une autre sortie que le blocage absolue des audiences", tempère le magistrat honoraire Claude Chevalier.

Durant la dernière partie de la mise en scène, le bâtonnier de Metz a pris la parole devant les magistrats, les exhortant à relayer le message de plainte des avocats auprès de l’exécutif. Un discours applaudi mais dénoncé par huit des neuf députés de la majorité en Moselle dans un communiqué, qui regrettent le non-respect de la séparation des pouvoirs.