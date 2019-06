Grève des bus très suivie à Nancy et le réseau de transport pourrait être à nouveau perturbé à la rentrée

Peu de bus et très peu de tram, ce samedi 29 juin, à Nancy et dans les 19 autres communes de la métropole : 87% des conducteurs débrayent selon la CGT et les syndicats promettent d’autres préavis pour la rentrée si le projet de nouveau réseau n’est pas reporté.