Marseille, France

Selon la mairie, 278 écoles publiques marseillaises n'assurent plus le service de cantines. Depuis une semaine, les agents de cantines, les "tatas" selon le jargon de la cité phocéenne, sont en grève, au grand dam des parents qui se sentent "pris en otage".

Des revendications comprises mais des méthodes contestées

Donner des temps complet aux personnes à mi temps, donner des jours de récupération gelés depuis le mois de février... Les revendications sont comprises par les parents d'élèves mais les méthodes de contestation ne sont pas forcément approuvées comme l'explique Sylvie : "tout change, dans tous les boulots, mais c'est pas pour ça qu'on va gêner les autres personnes. Ils pourraient au moins régler ça en interne, ou assurer des permanences, mais là il n'y a même pas de pique-nique, on est prévenu du jour au lendemain."

Vacances anticipées pour les enfants, galère pour les parents

Si le syndicat Force Ouvrière s'est retiré, la CGT, l'Unsa et la FSU veulent continuer la grève. Les cantines pourraient donc rester fermées jusqu'à la fin de l'année scolaire dans deux semaines. Alors les parents d'élèves ne pouvant plus justifier leurs allers-retours entre leur lieu de travail et l'école ont une solution toute trouvée : les vacances commenceront dès lundi pour leurs enfants. "Pour eux, ce sont des vacances anticipées, sourit Emily maman de deux enfants, pour nous c'est galère anticipée, on va devoir les faire garder par des amis ou les grands-parents".