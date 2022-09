Grève des cantonniers à Saint-Étienne : la CGT s'attend à un effet tâche d'huile

Au sixième jour de mobilisation des agents de nettoyage de la ville de Saint-Étienne (service cadre de vie), les effets de la grève commencent à se sentir dans les rues de la ville, avec des poubelles qui débordent et des places non nettoyées. "On est à plus de 90% d'agents grévistes", assure Sylvain Valla, secrétaire général de la CGT pour la ville de Saint-Étienne. Selon lui, les agents sont "très en colère" : "ils ne comprennent pas la décision de la direction de suppression de plusieurs jours de repos et de ne pas accéder à leur proposition d'avoir un fractionnement de cette heure supplémentaire à faire quotidiennement, c'est-à-dire 12 minutes par jour."

Les agents municipaux doivent en effet passer de 37 à 38 heures de travail hebdomadaire à partir du 1er octobre, et c'est à cause de l'application de cette nouvelle organisation de travail qu'ils ont décidé de se mettre en grève.

"Depuis 2014, l'ensemble des décisions prises par monsieur le maire ont toujours été en défaveur des agents"

Sylvain Valla, secrétaire général CGT à la Ville de Saint-Étienne Copier

"La commande politique de Monsieur le maire est une question de visibilité et non d'efficacité", poursuit Sylvain Valla, qui affirme que cette demande de fractionnement de l'heure supplémentaire à effectuer a été validée par la direction du service cadre de vie, mais que le maire de Saint-Étienne, l'a rejetée. "C'est l'effet d'entonnoir, à la fin ça passe par le bureau du maire et il rejette systématiquement nos propositions", ajoute le représentant CGT. Et cela passe très mal dans le contexte politique actuel, après les révélations sur le chantage présumé à la vidéo intime pour lequel le maire et son directeur de cabinet sont mis en cause.

"Faut comprendre aussi la colère des agents, _on ne peut pas déconnecter non plus le séisme qui secoue le bassin d'emploi stéphanois_, ça pèse énormément sur les agents car depuis 2014, l'ensemble des décisions prises par Monsieur le maire ont toujours été en défaveur des agents, donc il y a certains enregistrements qui ont fait l'effet d'une bombe dans leur tête", commente Sylvain Valla. Au premier jour du mouvement, des agents ont d'ailleurs fait irruption dans les couloirs de l'hôtel de ville, pour demander à être reçus par le maire.

Le mouvement pourrait faire tâche d'huile. La CGT assure avoir été saisie par plusieurs autres directions pour des dépôts de préavis de grève, notamment la petite enfance. De son côté, la municipalité assure que le dialogue se poursuit.