Grève des contrôleurs de train en Pays de Savoie : "les agressions se multiplient"

Ils sont une cinquantaine de contrôleurs venus de Grenoble, Annecy et Chambéry pour protester ce mercredi 17 novembre devant la gare de Chambéry. Le préavis de grève, posé par les syndicats Sud-Rail et CGT appelle à la mobilisation nationale, contre le gel des salaires des cheminots et la dégradation des conditions de travail.

à lire aussi SNCF : trafic régional perturbé mercredi par une grève pour une hausse des salaires

Un contrôleur sur deux en grève

Plus de la moitié des contrôleurs de la région Alpes (secteur Grenoble-Chambéry-Annecy) sont en grève ce mercredi. Ils dénoncent notamment la réduction du nombre de contrôleurs dans les trains, entraînant des incivilités, voire des agressions, de plus en plus fréquentes. "Avant, on était deux pour les trains de soirée et sur les heures de pointe. Maintenant, on est seul", explique Magalie Villegier, contrôleuse et secrétaire générale du syndicat CGT à Annecy.

Les agressions verbales et physiques se multiplient, et se sont accentuées depuis le Covid, car maintenant on doit faire de la pédagogie sur le port du masque.

"Dangereux pour les usagers"

Morad Dellali, contrôleur et représentant Sud-Rail, insiste également sur l'impact pour les usagers. "Sans contrôleur dans le train, en cas d'incident, comme c'est arrivé il y a peu à Clermont-Ferrand, le conducteur est seul et doit gérer les problèmes de circulation et les voyageurs."

Sur la ligne Chambéry-Grenoble, il y a énormément de trains sans contrôleurs. En cas de problème, les voyageurs se trouvent tous seuls, livrés à eux-mêmes, avec le risque de descendre sur les voies. C'est plus que dangereux.

Les syndicats appellent à une reconduction de la mobilisation le 26 novembre prochain.