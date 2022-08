Grève des éboueurs à Auxerre : une journée de mobilisation et de soutien au mouvement

Plus de cinq semaines après le début de la grève, les éboueurs et leurs soutiens se sont mobilisés à deux reprises ce mercredi 24 août à Auxerre. A 11 heures, un rassemblement de soutien a réuni une cinquantaine de personnes sur le piquet de grève, au centre technique d'Auxerre. La deuxième mobilisation qui a réuni 130 citoyens et ripeurs, s'est tenue à 18 heures devant l'hôtel de ville.

"Mettre en place un service de substitution, c'est très borderline juridiquement."

Après 48 jours de grève, les éboueurs ne faiblissent pas. Ce matin sur le piquet de grève, des gilets jaunes, des citoyens mais aussi des élus sont venu leur apporter du soutien. Mani Cambefort, élu PS et conseiller communautaire d'Auxerre était l'un d'eux. Il dénonce l'attitude du maire et président de l'agglomération Crescent Marault, et notamment la signature d'un appel d'offres pour faire intervenir des sociétés de ramassage privées. "Mettre en place un service de substitution, c'est très borderline juridiquement. Nous allons envoyer un courrier à Crescent Marault, aux maires de l'agglomération et au préfet pour les alerter sur ce point et leur poser des questions", nous faisait-il savoir ce matin.

Mani Cambefort, élu PS et conseiller communautaire d'Auxerre dénonce l'attitude du maire, Crescent Marault Copier

"On n'est plus compressibles"

"On est arrivés à une situation où on n'est plus compressibles", raconte Sylvie Ederlé, gestionnaire à la logistique du dépôt et secrétaire de la section auxerroise du syndicat national des territoires. Les ripeurs auxerrois demandent notamment une hausse des salaires et des remplacements suite aux départs de salariés. "On peut entendre que les collectivités éprouvent des difficultés financières, mais à ce moment-là, on arrête de nous charger la mule comme on le fait", s'irrite Sylvie. "On a vu nos responsables effectuer des activités pour lesquelles ils n'étaient pas faits, comme par exemple aller au cul du camion ou aller livrer des bacs... Moi-même, je suis dans ce cas là. Il arrive un moment, on n'en peut plus !"

Sylvie Ederlé, gestionnaire à la logistique du dépôt, ne supporte plus ses conditions de travail Copier

Des citoyens plutôt compréhensifs

Par endroits des dizaines de sacs de déchets se sont accumulés. De véritables monticules qui gênent la circulation sur les trottoirs, et qui, sous le soleil, émanent des odeurs difficilement supportables. Une nuisance pour les riverains. "Ca ramène des rats, de la puanteur, c'est pas normal", réagit l'un d'eux. Pourtant, comme d'autres, il comprend les revendications des grévistes. "J'ai voté pour le maire et je le regrette. J'attends qu'il paye les éboueurs, peut-être qu'ils méritent leur salaire !" Une jeune femme les comprend : "Être éboueur, c'est des conditions de vie un peu compliqué donc on peut les comprendre, mais il faut trouver une alternative" estime-t-elle.

Un rassemblement devant la mairie pour enfoncer le clou

Pour marquer encore un peu plus le coup, et montrer au maire que le mouvement remporte le soutien des administrés, un deuxième rassemblement s'est tenu en fin d'après-midi devant l'hôtel de ville et a réuni 130 personnes. Une quinzaine de sacs remplis de déchets ont également été déposés sur les marches. Tout un symbole pour les éboueurs qui demande une énième fois au maire Crescent Marault un dialogue, comme ils ont pu en bénéficier avec plusieurs élus.

Le reportage auprès des soutiens aux éboueurs grévistes Copier

Une quinzaine de sacs remplis de déchets ont également été déposés sur les marches de l'hôtel de ville © Radio France - Ninnog Louis

Contacté, le président de l'agglomération n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment. Il sera cependant notre invité de la matinale, lundi 29 août, à 7h45.