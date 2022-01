Grève des éboueurs à Marseille : des échanges tendus entre habitants en colère et syndicalistes

"Vous n'aimez pas Marseille !" C'est avec ce cri du coeur qu'un militant de "Marseille, poubelle la vie" a interpellé une syndicaliste de Force Ouvrière. Echange extrêmement tendu, reflet d'une exaspération totale de la population après 11 jours d'une nouvelle grève, la troisième en quatre mois, dans la cité phocéenne.

Vider ses poubelles devant le siège de Force Ouvrière

Une vingtaine de membres du collectif "Poubelle la vie" s'étaient donné rendez-vous devant les locaux du syndicat FO - à l'origine de la grève, boulevard d'Athènes à Marseille, ce samedi matin. Certains ont posé leurs sacs poubelle sur le trottoir, mais ils ont été vite évacués par les syndicalistes présents.

On vit dans la merde depuis cinq mois ! - Carole habitante de Marseille

Une dizaine d'adhérents de FO sont venus pour dialoguer avec les habitants en colère. Les échanges entre le collectif et le syndicat ont été tendus. "On vit dans la merde depuis cinq mois" hurle Carole en direction des syndicalistes. Ce à quoi Samira, déléguée syndicale, répond : "Nous aussi, on n'en peut plus, mais on doit continuer à se battre." Tout le monde s'accorde à dire que les poubelles qui jonchent les trottoirs marseillais sont répugnantes, mais Poubelle la vie et FO ne sont pas d'accord sur la cause.

On doit continuer à se battre - Samira syndicaliste de FO

Pour les membres du collectif citoyen, c'est la faute des syndicalistes qui ont trop de revendications. De son côté, le syndicat majoritaire campe sur ses positions : la faute revient à la Métropole qui, au bout de 11 jours de grève, n'a toujours pas entamé le dialogue social.

Le tribunal administratif ordonne de lever les blocages de dépôts

Au même moment, on apprenait que le tribunal administratif de Marseille ordonne la levée des blocages des centres de transferts des déchets et des dépôts. Sous astreinte de 250 euros par jour si la décision n'est pas respectée. La Métropole a la possibilité de recourir à la force publique. La décision administrative intervient alors que les centres ont été débloqués dès jeudi. Selon Yves Moraine le vice-président de la métropole Aix-Marseille-Provence, "c'est une stratégie classique, le jeu du chat et de la souris qui consiste à bloquer puis à libérer les lieux juste avant l'arrivée des huissiers".

Les quartiers les plus touchés à Marseille : 1er, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e et 13e arrondissements. A quoi il faut ajouter les communes d’Allauch et de Plan-de-Cuque.