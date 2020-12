Grève des éboueurs à Marseille : des habitants louent une benne à ordures et évacuent eux-même leurs poubelles

Cela fait déjà huit jours que les poubelles ne sont plus ramassées dans les 2e, 15e et 16e arrondissements de Marseille. La grève des éboueurs complique la vie des habitants, certains ont donc décidé de régler eux-même le problème, en mettant la main à la pâte... et au porte-monnaie.

A Marseille les habitants d'une résidence des quartiers nords ont loué, ce jeudi, une benne à ordures... pour évacuer eux-même leurs poubelles ! Car la grève des éboueurs se poursuit dans les 2e, 15 et 16e arrondissements, depuis déjà huit jours. Les éboueurs de la société Derichebourg réclament le départ du directeur du site marseillais, qu'ils accusent de "gouverner par la peur".

Le conseil syndical de la copropriété de la Méditerranée, dans le 15e arrondissement, a fait appel à une entreprise privée pour louer cette benne, ce jeudi. Une dizaine d'habitants sont venus charger bénévolement des centaines de kilos d'ordures dans la benne. L'opération a duré trois heures, et son coût est à la charge des propriétaires.

Si on ne fait pas ça, on reste dans la merde !

"C'est le gardien de la résidence qui m'a dit on va louer une benne et on a besoin de main d'oeuvre" explique Laurent, propriétaire, depuis huit ans, d'un appartement dans la résidence. "Je suis venu l'aider, on était une dizaine. On a pris des pelles, des balais, des gants, des masques et on s'est mis au boulot pour tout mettre dans la benne"

"Si on ne fait pas ça, on reste dans la merde !" s’énerve Kamel, un autre propriétaire d'appartement qui a participé au ramassage des ordures. "Le problème c'est qu'on paie des taxes foncières et compagnie... Cette opération a un coût pour nous, alors que normalement c'est pris en compte par la ville, tout est payé donc je ne comprends pas qu'on doivent sortir encore des sous de notre poche, au moment des fêtes de Noël..."