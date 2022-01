Grève des éboueurs à Marseille : la Métropole demande à Force Ouvrière de "revenir à la réalité"

Le ton se durcit entre la Métropole d'Aix-Marseille et le syndicat Force Ouvrière à propos de la grève des éboueurs. Dans un communiqué Yves Moraine assure que la métropole respecte l'accord conclu avec le personnel, il demande à Force Ouvrière de "revenir à la réalité" et de reprendre le travail.

Les poubelles commencent à s'entasser à Marseille et le ton prend une autre tournure entre la Métropole et Force Ouvrière qui a appelé ses agents à cesser la collecte depuis mercredi 19 janvier. C'est donc le 3e mouvement de grève depuis le mois de septembre et du côté de la métropole on commence à s'agacer. Dans un communiqué envoyé ce jeudi soir, la métropole estime que la grève n'a pas lieu d'exister et que "la métropole respecte l'accord conclu avec le personnel". Une réponse directe au syndicat Force Ouvrière qui a déclenché ce mouvement de grève estimant que la métropole ne respectait pas l'accord "oral" trouvé le 20 décembre dernier notamment sur une prime pour le travail du dimanche.

Le temps des négociations est terminé (Yves Moraine, communiqué de la Métropole)

La métropole rappelle que "le syndicat majoritaire Force Ouvrière est le seul à ne pas avoir encore adhéré au protocole signé à la fin de l’année 2021 avec l’ensemble des instances représentatives du personnel de la Métropole Aix-Marseille-Provence". Un protocole qui prévoit une reconnaissance de la pénibilité par une décote de 15 % du temps de travail, une augmentation du régime indemnitaire mensuel à 90 euros pour les agents d’exploitation soumis à l’article 2 de la loi du temps de travail, et une prime Petits Engins de Collecte de 30 euros, avec effet au 1er juillet 2021.

"Une demande illégale"

La Métropole énumère également des mesures qui, selon elle, ne sont pas "compréhensibles pour l’administration" notamment donc 100 euros supplémentaires par dimanche et jour férié travaillés. Cette demande est "illégale", ajoute la Métropole en précisant qu'elle rentre pas dans le cadre de la loi du 31/12/1992 fixant l’indemnité horaire pour le travail du dimanche et des jours fériés à 0,74 euro de l’heure.

Il est temps de revenir à la réalité - (Yves Moraine, communiqué de la Métropole)

Face à ce constat, Yves Moraine, porte parole de la Métropole dans ce dossier demande aux agents de reprendre le travail et "à son Secrétaire Général, Patrick Rué, de revenir à la réalité et d’informer convenablement ses adhérents. Il doit assumer ses responsabilités et mettre un terme à un conflit sans issue qui pénalise les habitants du territoire comme les agents grévistes, qui seront inutilement privés de leur rémunération pour les jours non travaillés".