Grève des éboueurs à Marseille : la métropole demande le service minimum

"On ne négocie pas sous la pression." Yves Moraine, porte-parole de la métropole Aix-Marseille-Provence dans l'épineux dossier de la grève de la collecte des ordures, demande le service minimum. "La Métropole insiste auprès de la préfecture pour faire reconnaître la pénibilité des métiers de la collecte, particulièrement ingrats et difficiles. Dans ce contexte, les Marseillais ne comprendraient pas que la situation s’aggrave et que les ordures continuent à s’accumuler dans les rues."

En attendant la prochaine table ronde avec les syndicats, le 14 décembre, pour trouver un accord sur la pénibilité et le temps de travail, la métropole se réserve la possibilité de réquisitionner les forces de l'ordre "pour ne pas pénaliser les Marseillais et les commerçants à l’approche des fêtes de fin d’année."

Face aux poubelles qui s'entassent dans les rues de Marseille, la municipalité installe 33 caissons dans différents secteurs. Les habitants sont invités à y jeter uniquement les sacs d'ordures ménagères.