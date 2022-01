Grève des éboueurs à Marseille : "Martine Vassal et la Métropole sont responsables" lance Sébastien Barles

Le bras de fer entre la Métropole et Force Ouvrière se durcit à propos de la grève des éboueurs à Marseille. Sur France Bleu Provence, Sébastien Barles élu à la ville à la transition écologique estime que "Martine Vassal et la Métropole sont responsables de la situation qui s'enlise".

C'est ce qu'il s'appelle une impasse. Force Ouvrière et la Métropole d'Aix-Marseille restent campés sur leurs positions et la justice saisit par Force Ouvrière à propos de la réquisition des agents botte également en touche. Au 8e jour de grève des éboueurs à Marseille, les poubelles s'entassent et on en est revenu à la case départ. Ce mardi soir la Métropole a formulé une nouvelle demande de réquisition des agents. Sur France Bleu Provence l'élu à Marseille à la transition écologique Sébastien Barles estime que la responsabilité repose aujourd'hui sur les épaules de la Métropole et donc de sa présidente Martine Vassal.

On voit bien que c'est Martine Vassal et la Métropole qui sont responsables de la situation, de l'enlisement de cette situation qui est intolérable. Marseille ne peut plus vivre sous les déchets, sous les ordures - Sébastien Barles

Sébastien Barles évoque un problème de dialogue social, il y a dit-il "l'incurie dans la gestion des déchets et une négligence dans la gestion de crise". Il s'agit en effet de la 3e grève des éboueurs en quatre mois à Marseille. Il se dit pour la réquisition des agents "il faut intervenir, la situation ne peut plus durer".

L'élu à la transition écologique qui s'inquiète également des conséquences écologiques de cette nouvelle grève qui touche la ville de Marseille. Il parle d'un "écocide" et d'une catastrophe à venir "ce week-end le mistral va se lever, on va avoir encore des tonnes de déchets dans la méditerranée, donc c'est plus tolérable et vraiment insupportable pour l'ensemble des marseillais". Il estime également qu'il faut "sortir de cette politique de gestion de déchets et qu'il faut valoriser les déchets".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix