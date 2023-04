Grève des éboueurs à Nantes : "Ah oui, c'est sale !" réagissent des touristes espagnols

Cela fait maintenant des mois que la mobilisation contre la réforme des retraites dure et plusieurs semaines pour celle lancée par les éboueurs. Cela se voit dans les rues de Nantes, avec des poubelles qui débordent. Les beaux jours arrivent, et avec eux les touristes étrangers, qui découvrent une ville avec des tags, des poubelles surchargées et des abris de bus parfois endommagés.

Visite guidée à Nantes pour ces touristes espagnols

Ce lundi 3 avril 2023, une dizaine de touristes d'une visite guidée commentée en espagnol lèvent la tête vers la cathédrale de Nantes, alors qu'au sol, les poubelles s'accumulent. Antonio, originaire de Madrid, l'a bien remarqué : "Ah oui, c'est sale ! constate-t-il. Je crois que c'est à cause d'une grève des éboueurs ici en France. Mais ailleurs en Europe, c'est bien pire. Par exemple, à Naples, il y a quelques années, c'était un désastre !"

Manuel vient d'Andalousie, cela fait des mois qu'il prépare son voyage en France, et il ne s'attendait pas à ça : "C'est très négatif, pour l'image de n'importe quelle ville, tous ces sacs-poubelle... Sans compter les problèmes d'hygiène que ça peut induire pour la santé publique."

Pas encore de calendrier sur le ramassage

La guide, Naimi, assure que malgré la grève, les touristes espagnols sont nombreux à venir à Nantes en ce moment : "On ramène beaucoup d'Espagnols ici en France, parce que ce pays est très beau. Il y a la grève, oui, mais en Espagne aussi, et c'est normal." À ce stade, il n'y a toujours pas de calendrier sur le ramassage des poubelles à Nantes et dans la métropole.