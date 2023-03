Grève des éboueurs à Paris : cinq arrondissements concernés par un nouveau préavis

Les poubelles vont s'amasser à partir de dimanche soir dans les rues de cinq arrondissements qui n'étaient jusqu'ici pas touchés pour le mouvement de grève des éboueurs. La CGT appelle à la grève à la Courneuve (Seine-Saint-Denis) où se trouve un garage à bennes géré par Derichebourg. L'entreprise privée collecte les déchets dans les 1er, 2ème, 4ème, 10ème et 18ème arrondissements de Paris, qui sont tous les cinq concernés, selon leurs équipes municipales. La mairie du 7ème arrondissement, qui travaille avec le même prestataire, explique ne pas être concernée par ce préavis de grève.

Dans le préavis de grève, que France Bleu Paris a pu consulter, le syndicat demande une augmentation de salaires "à hauteur de 15%" et "la prise en compte de la pénibilité", tout en s'associant au mouvement contre la réforme des retraites. Il entre en vigueur dans la nuit de dimanche à lundi, pour une durée indéterminée.

Une grève visible à Montmartre dès lundi matin

Les quatre arrondissements de l'hyper-centre sont donc concernés, sauf le 2ème qui est lui géré par la régie publique. Dans le 10ème arrondissement, la mairie se dit prête. Selon Léa Vasa, adjointe à la propreté, "la division de la propreté, est à cheval sur le 9ème arrondissement", où la grève des éboueurs dure depuis trois semaines.

"Nous aurons une vigilance toute particulière à Montmartre, compte tenu de la densité de public qui s'y déplace, avec les touristes qui reviennent à Paris", lance Frédéric Badina Serpette, adjoint à la propreté à la mairie du 18ème arrondissement, tout en ajoutant que "les quartiers populaires aux portes seront traités de la même manière". Mais Montmartre sera l'un des premiers secteurs où cette grève sera visible puisque le ramassage des poubelles est habituellement prévu le lundi matin. Ce ramassage est le plus conséquent de la semaine puisqu'il rassemble les déchets accumulés pendant le week-end.

Dans le 15ème, retour à la normale d'ici une semaine

Derichebourg entre dans le mouvement social au moment même où un autre prestataire privé, Pizzorno, a mis fin à la grève dans le 15ème arrondissement. Un accord a été trouvé avec la CGT et le ramassage a démarré vendredi, dans l'après-midi. En moins de 24 heures, plus de 300 tonnes de déchets ont été collectées, sur un total d'un millier de tonnes présentes dans les rues. "On espère un retour à la normale d'ici la fin de la semaine prochaine", indique Philippe Goujon, le maire du 15ème arrondissement. Le service a été renforcé par le prestataire "avec des heures supplémentaires, en travaillant le dimanche également", selon le maire, qui se dit "soulagé".

Selon le dernier point de la mairie de Paris, 9.800 tonnes de déchets ont été comptabilisées ce samedi, contre 10.500 la veille. 236 bennes ont circulé samedi, soit "la plus grosse capacité depuis le début du mouvement social. Le volume présents sur certains trottoirs ne permet plus un ramassage humain et doit passer par une intervention mécanique via l'utilisation d'un grappin".