Grève des éboueurs à Paris : la montagne de poubelles ne diminue pas malgré les réquisitions

Photos de montagnes de poubelles et dessins de rats pour représenter la capitale circulent abondamment sur les réseaux sociaux, conséquence de la grève entamée le 6 mars par une minorité d'éboueurs contre la réforme des retraites, qui va les obliger à partir à 59 ans au lieu de 57.

Malgré les réquisitions de certains de ces éboueurs, depuis vendredi, ordonnés par la préfecture de police de Paris, le volume des déchets non ramassés ne se réduit pas : il est passé de 9.300 tonnes lundi à 9.500 mercredi.

Une centaine de bennes municipales étaient réquisitionnées, ce mercredi matin, ainsi qu'une trentaine de bennes privées, chargées de collecter les poubelles dans les arrondissements les plus impactés. C'est l'équivalent d'une journée normale mais cela reste insuffisant pour traiter les 3.000 tonnes de déchets produits chaque jour dans la capitale.

Il ne suffit pas non plus de les collecter : encore faut-il vider ces bennes. Beaucoup de camions rentrent au garage sans avoir pu décharger leur contenu car les quatre sites de traitement de ces déchets, autour de Paris (Issy les Moulineaux, Saint-Ouen, Ivry sur-Seine et Romainville) sont quasiment fermés : bloqués ou en maintenance.

L'un deux a rouvert ce mercredi, celui de Romainville, mais cela reste insuffisant pour accueillir en un seul lieu ce qui l'est habituellement sur quatre.

Hier, suite au discours du chef de l'Etat, les éboueurs de l'usine d'incinération d'Ivry ont décidé de reconduire la grève jusqu'à lundi.