Grève des éboueurs à Paris : le député Sylvain Maillard accuse Anne Hidalgo de "soutenir les bloqueurs"

Des monticules de poubelles se sont formés à Paris où 5 400 tonnes de déchets ne sont toujours pas ramassées, une semaine après le début de la grève des éboueurs contre la réforme des retraites . Trois usines d'incinération aux portes de la capitale, celles d'Ivry-sur-Seine, d'Issy-les-Moulineaux et de Saint-Ouen, sont par ailleurs à l'arrêt, expliquant ces poubelles débordantes dans certains quartiers, parfois alignées sur toute la largeur des trottoirs.

L'agence métropolitaine des déchets ménagers Syctom a indiqué dévier les bennes vers une quinzaine d'autres sites de traitement ou de stockage et ne pas avoir requis, à ce stade, l'intervention de la police pour mettre fin au blocage de ses centres. Les agents de la mairie assurent la collecte des déchets dans la moitié des arrondissements parisiens (IIe, Ve, VIe, VIIIe, IXe, XIIe, XIVe, XVIe, XVIIe et XXe), tandis que l'autre moitié est gérée par des prestataires privés. Dans son préavis de grève reconductible, la CGT rappelle que les éboueurs et les conducteurs peuvent pour l'heure prétendre à la retraite à 57 ans sans bonification, un âge repoussé à 59 ans en cas d'adoption de la réforme des retraites.

Le député accuse Anne Hidalgo d'être "totalement absente"

Invité de France Bleu Paris ce lundi matin, Sylvain Maillard, député Renaissance de Paris et vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée, a tout d'abord rappelé que "faire grève est un droit constitutionnel", avant ensuite de critiquer la maire de Paris, Anne Hidalgo, qu'il estime "totalement absente et qui au contraire dit que c'est très bien les blocages". Sylvain Maillard accuse la municipalité de "soutenir les bloqueurs" ajoutent : "ce n'est pas acceptable que la mairie de Paris se disent solidaire de ceux qui bloquent et transforment nos rues en décharge à ciel ouvert". Sur France Bleu Paris, le député appelle ainsi la mairie "à faire en sorte que nos rues ne soient pas des décharges à ciel ouvert" et "qu'il y ait au moins un effort pour ramasser quelque peu les déchets qui s'entassent." L'élu se veut également pessimiste et l'annonce : "ça va continuer et les jours qui viennent vont être de plus en plus difficiles."

La CGT appelle le "gouvernement à la responsabilité"

Invité une heure plus tôt de France Bleu Paris, Julien Devaux, Secrétaire Général adjoint de la CGT filière traitement des déchets, a lui fait passer un message à l'exécutif. "On appelle le gouvernement à la responsabilité et à respecter la démocratie. Il faut qu'il écoute les Français et les travailleurs qui sont en lutte." La CGT suggérera aux agents de reconduire la grève explique Julien Devaux, qui ajoute : "notre métier c'est de ramasser les déchets donc ça ne nous fait pas plaisir non plus mais je pense qu'il y a une grande majorité de parisiens qui comprend que les éboueurs aujourd'hui utilisent leur outil de travail pour créer le rapport de force vis à vis du gouvernement."