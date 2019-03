Grève des éboueurs à Toulouse : Colomiers et Blagnac pourraient entrer dans la danse

Toulouse, France

Déjà engagée dans d'autres communes de l'agglomération comme Saint-Jory ou Balma, la réduction des collectes d'ordures ménagères à Toulouse met en colère les éboueurs. Depuis ce 18 mars, dans la ville rose (hors hyper-centre), les poubelles grises ne seront ramassées que deux fois et plus trois par semaine. Les syndicats CGT, FO et UNSA Métropole ont appelé à la grève illimitée et les dépôts du Raisin près des minimes et de Monlong au Mirail ont été partiellement bloqués. Sur ces deux sites où travaillent environ 250 agents, la grève est soutenue par l'intégralité des votes exprimés.

Les dépôts de Monlong et du Raisin sont bloqués ce lundi. - Unsa Territoriaux

Jours fériés compensés et revalorisation salariale

Monlong et le Raisin sont les deux dépôts impactés par la réorganisation voulue par la Métropole, sur les six sites d'ordures ménagères que compte le territoire. "Avec ces tournées en moins et un secteur qui ne réduit pas, la charge de travail devient trop élevée vu le niveau de pénibilité", résume Nicolas Réfutin délégué Force Ouvrière des agents de Toulouse Métropole.

Dans la négociation, subsistaient cinq points importants, deux ont été acceptés, trois sont toujours en litige.

Le projet doit être expérimental, demande l'intersyndicale. La Métropole l'a accepté. Cette phase d'expérimentation s'achèvera autour du 22 juin.

Une partie des agents sont des contractuels. La collectivité a accepté de trouver d'autres postes à ceux qui perdront le leur avec la réorganisation.

Avec ce nouveau plan, les éboueurs doivent travailler les jours fériés. Ils veulent une compensation pour cela.

Ils réclament aussi que leurs jours de récupération soient le lundi ou le vendredi.

Avec les économies réalisées par la réorganisation (trois milliers d'euros annules selon le syndicats), les agents veulent des revalorisations salariales.

Ce mardi matin, très tôt avant les tournées (entre 3 heures et 4h30 du matin), les dépôts de Colomiers et Blagnac se réuniront en AG pour voter à leur tour ou non une grève en solidarité avec leurs collègues de Toulouse.

