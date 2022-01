Grève des éboueurs à Toulouse : comment Marseille s'en est sortie ?

À Toulouse, la grève des éboueurs dure depuis plus de trois semaines désormais, et le dialogue est difficile entre les syndicats et Toulouse Métropole. Marseille a connu le même conflit à l'automne 2021. Nelly Assénat, la rédactrice en chef de France Bleu Provence, nous explique comment la métropole méditerranéenne a réussi à sortir de la crise.

La grève a duré trois mois dans la métropole de Marseille ?

Les hostilités ont commencé en septembre. On pourrait dire que ça a duré trois mois, alors c'est pas tout à fait ça sur le papier, puisqu'en sept ans, il n'y avait pas tous les syndicats qui étaient dans le mouvement. Il y avait principalement la CGT, qui n'est pas majoritaire. Mais le gros de la grève, vraiment, a duré trois semaines, comme chez vous, entre novembre et décembre, quand le syndicat majoritaire Force ouvrière est entré dans le mouvement.

À quoi ressemblaient les rues de Marseille ? Il y avait vraiment des poubelles partout ?

Oui. Alors, au plus fort de la grève, on a estimé à 5.000 tonnes les déchets dans la ville, alors ça a duré plusieurs semaines. Il y avait encore 1.000 tonnes de déchets la veille du jour de l'an. Pour vous donner des images, ça veut dire, devant une résidence, des murs de poubelles qui étaient éventrés. On a vu des murs d'1m50 de haut étalés sur plusieurs mètres de long. Pour un enfant qui passerait à côté, par exemple, un mur d'ordures est plus haut que lui. Et ça, c'était partout.

Dans certaines rues, on ne pouvait plus garer, puisque les places de stationnement étaient envahies par les déchets. Les restos et les bars aussi n'ont pas sorti leurs terrasses pendant des jours et des jours parce qu'ils ne pouvaient pas. Il n'y avait pas la place. Et puis, on n'avait pas envie d'aller manger sur une terrasse. Dans ces conditions, il y avait des commerces qui nous ont raconté qu'ils ne voyaient aucun client, tout simplement parce que les clients ne pouvaient pas accéder au commerce ou au quartier.

Et puis alors, vous imaginez évidemment l'hygiène. Pendant des jours et des jours, les rats se sont régalés. Et par-dessus ça, en plus, parce qu'il y a toujours un petit peu plus à Marseille, il y a eu des inondations, il y a eu du mistral et on a eu des images assez hallucinantes d'un littoral qui a été envahi de déchets, mais vraiment envahi réellement. Des plages de déchets. Des quartiers entiers ont été concernés. Quinze jours après la fin de la grève, il y avait encore des centaines de tonnes non ramassées parce que ça prend beaucoup de temps.

Les éboueurs marseillais ont terminé leur grève. On peut dire qu'ils ont gagné leur bras de fer ?

Oui, clairement, ils ont gagné. Puisque le nerf de la guerre, c'est ce qu'on appelle le taux de pénibilité, alors qu'il fallait passer à 35 heures. Comme à Toulouse et comme tout le monde en janvier. Les syndicats expliquent que ce n'est pas un métier où on peut travailler 35 heures. Donc, on a droit à une dérogation, ce que permet la loi à cause de la pénibilité. La loi française dit 9,5% d'abattement de temps de travail quand on fait un métier pénible.

La métropole, qui gère les déchets, avait proposé le maximum : 9,5 %. Finalement, les éboueurs marseillais ont tenu 15% d'abattement. Ça veut dire, en gros, que sur les 35h par semaines ils travaillent 30 heures, en fait à peu près 28 heures. Dans les faits, il faut savoir qu'au départ, il avait même demandé un abattement de 35%. Ils voulaient travailler 22 heures par semaine et en plus de tout ça, ils avaient prévu des primes et des choses un peu plus complexes s'ils reviennent travailler sur des dimanches, des jours fériés, etc. Par exemple, ils ont obtenu une prime de 100 euros par jour.

À Marseille, il y a des discussions constructives qui doivent être prises en exemple ?

Vous évoquez la culture du dialogue social. Ça, c'est le bras de fer ici. On appelle même ça la cogestion, et même la toute puissance du syndicat. Donc, oui, il y a des dialogues, effectivement, mais le syndicat a finalement eu le fin mot de l'histoire. Ils sont très anciens. Les syndicats dans le système des déchets à Marseille sont là depuis toujours. Ils sont très puissants, ils sont extrêmement puissants.

En fait, il faut comprendre que depuis des décennies, là où le politique passe, le maire change. Le président de la Métropole change, le syndicat, lui, reste. Et dans toutes les strates des services publics, pour les déchets, mais aussi pour tous les fonctionnaires territoriaux, ça fait des décennies que Marseille est connu pour ça. Pour ce système de cogestion avec les syndicats et notamment Force ouvrière. Certains évoquent même une entente. "Tu me soutiens, je t'aide". Inversement.

Et puis, il y a les divisions politiques qui passent là-dessus. La métropole de droite, la ville de gauche ou l'inverse selon les temps et les époques. On ne va pas dans le même sens. On ne tire pas dans le même sens. Côté politique, il y a celui qui rafle la mise. C'est le syndicat dans ce cas-là.

Il n'y a pas eu de menaces de recours au privé, à Marseille ?

Non, pas explicitement au moment des négociations, parce que pour avoir recours au privé comme ça du jour au lendemain, il faut qu'il y ait des contrats publics qui soient remis sur la table, des marchés publics, etc. On n'a pas eu comme vous à Toulouse, le maire qui dit "attention, on va passer au privé". Ça ne marcherait pas ici. Ça monterait tout de suite beaucoup trop fort.

Et il y a une urgence au moment de la grève, c'est de trouver une solution face à ces déchets qui très vie s'accumulent en ville. Et on sait bien que si on menace de recourir au privé le vendredi, on ne va pas y passer le lundi. Les syndicats le savent très bien également. Il y a déjà des secteurs privés à Marseille. Il y a quelques arrondissements qui sont gérés par le privé, mais ça ne marche pas non plus. Il y a aussi des grèves.