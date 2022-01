Grève des éboueurs à Toulouse : des dépôts bloqués ce jeudi matin

Après l'échec des négociations mercredi, les éboueurs de Toulouse Métropole bloquent le dépôt du Raisin, aux Minimes. Ils engagent la poursuite de la grève entamée le 15 décembre, et prévoit des actions plus dures.

Il n'y avait pas eu de discussions depuis 15 jours, mais celles du 5 janvier n'ont pas abouti non plus. Voilà trois semaines que l'intersyndicale des éboueurs de Toulouse Métropole mène une grève. Ils ont accepté la fin du "fini-parti", mais réclament trois fois plus de jours de compensation que ce que la collectivité voudrait bien leur accorder.

Ce jeudi 6 janvier, à l'aube, les syndicats (FA-FPT Autonomes, FO, CGT, Unsa) ont voté la poursuite du mouvement. Ils bloquent ce matin les dépôts du Raisin, aux Minimes (17 camions bloqués), celui de Monlong au Mirail (29 camions bloqués) . Des feux et des palettes empêchent les camions d'entrer et sortir de ces sites. Depuis le dépôt de l'Union, quatre camions ont pu sortir ce matin, soit la moitié des effectifs. Le site de Colomiers n'est pas encore concerné, tout comme le dépôt de collecte sélective qui gère les bacs bleus de recyclables à Sesquières.

Des containers ont été renversés pour bloquer les accès. - DR

Un rendez-vous avant Jean-Luc Moudenc dans les 48h

L'intersyndicale se réunit avant la fin de matinée pour adresser un courrier à Jean-Luc Moudenc pour lui demander une audience avant ce samedi 8 janvier. Le président de Toulouse Métropole n'a pas souhaité se mêler au conflit jusque là, laissant son vice-président Vincent Terrail-Novès s'en occuper.

Les syndicats menacent d'entraîner l'ensemble des cinq dépôts dans le mouvement si le maire de Toulouse ne s'implique pas dans les négociations.